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Miodrag Grof Božović (58) zvanično je preuzeo Vardar iz Skoplja, s kojim je potpisao ugovor do leta 2028. godine.

Iskusni stručnjak preuzima kultni klub iz regiona posle perioda u podgoričkoj Budućnost, gde se nije dugo zadržao. Poslednji trofej u karijeri osvojio je u sezoni 2015/16, kada je sa Crvenom zvezdom bio šampion Srbije.

Miodrag Grof Božović Foto: www.fcesteghlal.ir

Tokom igračke karijere Božović je nastupao na poziciji odbrambenog igrača, a između ostalog nosio je dres upravo Budućnosti i Crvene zvezde. U bogatoj trenerskoj biografiji upisao je vođenje brojnih klubova, kao što su Borac iz Čačka, Obilić, Budućnost, Dinamo iz Moskve, Amkar, Rostov, Lokomotiva, Krila Sovjetov, Nefči i drugi.

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