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Na nalogu jednog sportskog fotografa na društvenoj mreži Instagram se pojavio snimak sa utakmice niže lige u Argentini.

Pomenuti fotograf često objavljuje slične snimke, ali ovaj je zaista nesvakidašnji.

Na snimku se vidi duel dvojice fudbalera koji prerasta u fizički obračun i razmenu pesnica, dok traje igra.

Nijedan od suija nije reagovao, a igrači su se, nakon tuče, samo razišli. Svako je otišao na svoju stranu, a utakmica je najnormalnije nastavljena.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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01:25
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