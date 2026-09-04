Neverovatne scene su zabeležene tokom jedne fudbalske utakmice u Argentini.
NESTVARNE SCENE
PESNICE U GLAVU, PA SVAKO NA SVOJU STRANU! Nadrealne scene sa fudbalske utakmice, a tek kada vidite šta radi sudija...
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Na nalogu jednog sportskog fotografa na društvenoj mreži Instagram se pojavio snimak sa utakmice niže lige u Argentini.
Pomenuti fotograf često objavljuje slične snimke, ali ovaj je zaista nesvakidašnji.
Na snimku se vidi duel dvojice fudbalera koji prerasta u fizički obračun i razmenu pesnica, dok traje igra.
Nijedan od suija nije reagovao, a igrači su se, nakon tuče, samo razišli. Svako je otišao na svoju stranu, a utakmica je najnormalnije nastavljena.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video:
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