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Iskusni vezista Adem Ljajić (34) zvanično je ponovo obukao dres Novog Pazara i potpisao ugovor do kraja sezone. Njegov povratak u matični klub predstavljaće ogromno pojačanje za tim i trenera Strahinju Pandurovića.

Povodom ponovnog dolaska u klub, Ljajić je izjavio:

1/8 Vidi galeriju Adem Ljajić u dresu Novog Pazara Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Otvara se neko novo-staro poglavlje. Kada sam odlazio, obećao sam da ću se sigurno vratiti. Taj momenat se dogodio, bilo je ovo dugo leto za mene. Dosta turbulencija, raskid sa Sarajevom, bili su neki drugi klubovi u priči, ali je presudilo srce. Vratio sam se da igram za svoj narod, za svoj grad i klub, za ove ljude koji za njega žive. Emotivan sam, kao da prvi put igram za Pazar. Uzbuđen sam i jedva čekam prvi trening i ako Bog da, da upišemo pobedu na prvoj utakmici."

Osvrnuo se i na razlike između sadašnjeg sastava i tima u kom je ranije nastupao:

"Ne bih da upoređujem dva tima. Prošli put smo izborili Evropu. Pratio sam sve mečeve, kvalitetna je ekipa, treba puno rada, truda i odricanja. Sezona neće biti laka, liga je skraćena, kvalitet je porastao, daćemo sve od sebe. Ne dajem obećanja, ali postavljam ispred sebe uvek visoke ciljeve, kao i sam klub. Svi zajedno ćemo se boriti, prvo da uđemo u plej-of, pa ćemo videti za dalje", poručio je Ljajić, uz napomenu da je kvalitet fudbala u prvenstvu Srbije na višom nivou u odnosu na ligu Bosne i Hercegovine.

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