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Dušan Vlahović sa brojem 28 na dresu

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Nekada su srpski asovi bili među glavnim zvezdama najjačih evropskih liga, a ovog leta prelazni rok doneo je prilično sumornu sliku!

Malo je bilo velikih transfera naših fudbalera, još manje onih koji su izazvali ozbiljnu pažnju, dok su samo Aleksandar Stanković i Dušan Vlahović uspeli da se nađu u centru transfer zbivanja.

Prelazni rok u najjačim evropskim ligama je završen, a kada se podvuče crta, srpski fudbaleri nisu bili među glavnim akterima letnje pijace.

Nekada su imena naših reprezentativaca bila nezaobilazna kada se govorilo o najvećim transferima Evrope, dok je ovog leta situacija bila znatno drugačija.

Ipak, bilo je nekoliko poslova koji su privukli ozbiljnu pažnju.

Stanković se vratio u Inter za 23 miliona!

Najveći transfer među srpskim fudbalerima ovog leta napravio je Aleksandar Stanković.

Mladi vezista imao je odličnu sezonu u belgijskom Brižu, a zatim se vratio u Inter, koji je za njegov povratak izdvojio čak 23 miliona evra.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Stanković Inter Foto: Www.inter.it

To je ubedljivo najveće obeštećenje plaćeno ovog leta za jednog srpskog igrača.

Ipak, povratak u veliki klub ne znači automatski i mesto u prvom timu.

Kristijan Kivu mu je u prva dva kola dao svega sedam minuta na terenu, pa ostaje da se vidi kakvu će ulogu Stanković imati u italijanskom velikanu.

Transfer svakako predstavlja ogromno priznanje za mladog fudbalera, ali sada dolazi najvažniji deo - borba za minutažu!

Vlahović čekao evropske gigante, pa završio u Bešiktašu!

Mnogo bure izazvala je i sudbina Dušana Vlahovića.

Dugo se spekulisalo gde će srpski napadač nastaviti karijeru posle Juventusa. Pominjali su se brojni evropski velikani, ali je na kraju izbor pao na Bešiktaš!

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: www.bjk.com.tr

Vlahović je iz Juventusa otišao kao slobodan igrač, pa se njegov dolazak u Istanbul ne nalazi na vrhu liste kada je reč o plaćenim obeštećenjima.

Ipak, teško da je bilo mnogo transfera srpskih fudbalera koji su izazvali toliko pažnje.

Finansijski je, prema svemu sudeći, odlično prošao, dok će vreme pokazati da li je prelazak u turskog velikana bio i pravi potez iz sportskog ugla.

Bešiktaš je ovog leta ozbiljno tresao transfer pijacu, a dolazak Vlahovića mogao bi da bude samo jedan od poteza koji će dodatno zapaliti tamošnje prvenstvo!

Samo dvojica preko 10 miliona

Kada se pogledaju brojke, slika je još jasnija.

Aleksandar Stanković sa 23 miliona evra nalazi se na prvom mestu, dok je za Sašu Lukića plaćeno 10,5 miliona evra nakon transfera iz Fulama u Ipsvič.

Njih dvojica jedini su srpski fudbaleri za koje je ovog leta plaćeno više od deset miliona evra.

Na listi se nalazi i Jan-Karlo Simić, za kojeg je Al Itihad izdvojio 15 miliona evra, ali je taj posao zapravo bio realizacija dogovora postignutog ranije.

Saudijski klub je prethodno platio šest miliona evra za njegovu pozajmicu iz Anderlehta, a potom aktivirao unapred dogovoreni otkup.

Mladi Srbi punili kase klubova

Među zanimljivijim poslovima nalazi se i transfer Jovana Miloševića, kojeg je Braga platila Štutgartu osam miliona evra.

PAOK je za Ognjena Ugrešića Partizanu uplatio 6,5 miliona, dok je za identičnu sumu Lazar Jovanović prešao iz Štutgarta u Udineze.

Napoli je posle jednogodišnje pozajmice otkupio Vanju Milinkovića-Savića od Torina za šest miliona evra.

Oko iskusnog golmana tokom leta je bilo mnogo priče. Pominjali su se brojni klubovi, ali je na kraju ostao podno Vezuva.

Ipak, njegova budućnost još nije nužno završena, jer prelazni rok u pojedinim zemljama i dalje traje, pa bi naredni dani mogli da donesu novi obrt.

Transfer Joveljića

Dejan Joveljić možda ne igra u Evropi, ali je napravio transfer vredan 5,2 miliona evra i odmah pokazao da je Sijetl možda napravio pravi potez.

Bivši napadač Crvene zvezde već je ostavio trag u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je osvajao trofeje i tresao mreže, a u novom klubu je na debiju postigao čak dva gola!

Ispod njega na listi najskupljih transfera nalaze se mladi Aleksa Damjanović i Vanja Dragojević, za koje su Bajer Leverkuzen, odnosno Rendžers, platili po pet miliona evra.

Damjanović je iz Crvene zvezde stigao u nemačkog velikana, dok je Dragojević Partizan zamenio škotskim fudbalom.

Iako je prelazni rok u Ligama petice završen, na pojedinim tržištima vrata još nisu zatvorena.

To znači da bi nekoliko srpskih fudbalera u narednim danima moglo da promeni sredinu.

U centru pažnje mogli bi da budu Ognjen Mimović i Andrija Maksimović, dok se za Strahinju Erakovića već pojavila informacija da bi mogao da napusti Zenit i karijeru nastavi u katarskom Al Sadu.

Zato konačna slika ovog leta možda još nije potpuno završena.

Ali jedno je jasno - kada je reč o najvećim evropskim transferima, ovo leto nije bilo naročito bogato za srpske fudbalere.

Nekada su srpski igrači bili među najtraženijom robom na najvećoj fudbalskoj pijaci. Ovog puta, međutim, bilo je više poslova vrednih nekoliko miliona nego transfera koji su zaista zatresli Evropu.

Lista Top 10 transfera srpskih fudbalera:

1. Aleksandar Stanković: Briž - Inter 23.000.000 evra

2. Jan-Karlo Simić: Anderleht - Al Itihad 15.000.000 evra

3. Saša Lukić: Fulam - Ipsvič 10.500.000 evra

4. Jovan Milošević: Štutgart - Braga 8.000.000 evra

5. Ognjen Ugrešić: Partizan - PAOK 6.500.000 evra

5. Lazar Jovanović: Štutgart - Udineze 6.500.000 evra

6. Vanja Milinković-Savić: Torino - Napoli 6.000.000 evra

7. Dejan Joveljić: Sporting Kanzas Siti - Sijetl 5.200.000 evra

8. Vanja Dragojević: Partizan - Rendžers 5.000.000 evra

8. Aleksa Damjanović: Crvena zvezda - Bajer Leverkuzen 5.000.000 evra

9. Filip Matijašević: Čukarički - Salcburg 4.000.000 evra

10. Marko Milovanović: Almerija - Portsmut 3.500.000 evra