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Njegovo ime gotovo svakog ljubitelja fudbala iz Srbije prvo asocira na legendu i trenera Partizana, međutim, postoji još jedan fudbaler sa istim imenom i prezimenom čija je životna i sportska priča mnogo manje poznata, a gotovo da liči na scenario za film.

U pitanju je Saša Ilić, nekadašnji golman reprezentacije Jugoslavije, koji je svojevremeno postao miljenik navijača engleskog Čarltona i jedan od glavnih junaka kluba u borbi za plasman u Premijer ligu.

Od Melburna do Jugoslavije

Ilić je rođen 18. jula 1972. godine u Melburnu, u Australiji. Upravo tamo je napravio prve fudbalske korake, a branio je na poziciji golmana.

Početkom devedesetih odlučio je da dođe u tadašnju Jugoslaviju. Prvo je nastupao za RFK Grafičar, koji se u tom periodu takmičio u nižem rangu, da bi kasnije napravio korak više i obukao dres Radničkog sa Novog Beograda.

Njegova karijera, međutim, ubrzo je dobila potpuno drugačiji pravac.

Godine 1996. preselio se u London, gde je živela njegova rođena sestra. Tamo je najpre potpisao za Sent Lenards Stemkfort, ali se u tom klubu zadržao samo jednu sezonu.

Potom je pokušao da se izbori za mesto u Aston Vili. Prošao je pripreme sa klubom, u kojem su tada igrali Savo Milošević i Saša Đani Ćurčić, ali ugovor ipak nije dobio.

Nije odustajao

Sledeća stanica bio je Čarlton, tadašnji član druge lige Engleske. Upravo je taj klub postao mesto na kojem je srpski golman ispisao najvažnije stranice svoje karijere.

Po dolasku u Čarlton, Ilić je u početku branio za rezervni tim. Međutim, situacija se promenila nakon povrede prvog golmana Majka Salmona.

1/4 Vidi galeriju Golman Saša Ilić Kengur Foto: - / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, ADAM BUTLER, PA Images / Alamy / Profimedia

Ilić je debitovao protiv Stouka, Čarlton je pobedio, a srpski golman više nije ispuštao mesto među stativama. U narednih devet utakmica uspeo je da sačuva mrežu netaknutom.

Čarlton je zahvaljujući rezultatima stigao do plej-ofa za plasman u Premijer ligu, a poslednja prepreka bio je Sanderlend.

Finale je odigrano na legendarnom Vembliju i rešeno posle penala. Tada je Srbin postao čovek odluke.

Odbranio je penal Majklu Greju i tako pomogao Čarltonu da izbori plasman u Premijer ligu. Od anonimnog golmana koji je tek dobio šansu, postao je jedan od najvećih junaka u istoriji kluba.

Od Premijer lige do reprezentacije

Čarlton, međutim, nije uspeo dugo da ostane u elitnom rangu. Već naredne sezone klub je ispao iz Premijer lige, dok je Ilić u međuvremenu izgubio mesto prvog golmana.

Usledile su pozajmice u Vest Hem i Portsmut, a nakon toga je potpisao za Portsmut kao stalni član.

Tokom narednih godina branio je i za Barnsli, Blekpul, Aberdin i Lids.

Iako nikada nije napravio karijeru kakvu su mu pojedini momenti nagoveštavali, Ilić je uspeo da ostvari nešto o čemu mnogi fudbaleri mogu samo da sanjaju - nastupio je i za reprezentaciju Jugoslavije.

Upisao je ukupno dva nastupa. Prvi put priliku mu je pružio selektor Milan Živadinović, dok je drugi nastup zabeležio u mandatu Milovana Đorića.

Novih poziva, međutim, nije bilo.

Nadimak "Kengur" i dug zelenašima

Ilić je imao i zanimljiv nadimak – Kengur. Veza sa poznatim filmom "Kad porastem biću Kengur" nije slučajna, ali iza tog nadimka postoji i mnogo ozbiljnija životna priča.

Pre odlaska u Englesku, Ilić nije raspolagao velikim novcem. Da bi uopšte mogao da napusti Jugoslaviju i ode u Englesku, morao je da pronađe novac za otkup ugovora.

Tako je počeo jedan od najneverovatnijih delova njegove priče.

- Dogovorio sam odlazak u Englesku, ali sam morao da otkupim svoj ugovor, tražili su mi 5.000 nemačkih maraka, što je oko 2.500 funti. Moji roditelji nisu imali taj novac, ja nisam imao, morao sam da pozajmim pare od zelenaša. Tada kamata nije bila na godišnjem, već na dnevnom nivou. Rekao sam im da ću im vratiti za mesec dana, pa je dug porastao na 3.500 funti. Iz kluba su mi rekli da ja moram da otplatim taj ugovor, a da će mi oni to nadoknaditi čim dođem u Englesku. Tada je anarhija bila na ulicama Beograda. Kriminalci, gangsteri, mafija. Zvuči užasno, ali takav je bio život. Ne želite da se zamerate tim ljudima - ispričao je Ilić jednom prilikom.

Pozajmljeni novac omogućio mu je da napravi ključni korak i ode u Englesku. Tamo je dobio ugovor, uspeo da zaradi dovoljno da vrati dug i, što je najvažnije, dobio priliku koja mu je promenila karijeru.

Od golmana koji je morao da pozajmi novac da bi uopšte stigao do Engleske, stigao je do statusa heroja Čarltona i reprezentativca Jugoslavije.

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