UMRO IVAN GUDELJ! Tužne vesti potresle region - preminuo je legendarni fudbaler!
Tužna vest pogodila je sve navijače Hajduka, sve ljubitelje fudbala u Hrvatskoj i regionu, u 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni fudbaler i trener Ivan Gudelj, preneo je portal 24 sata.hr.
Gudelj je rođen u Imotskom 21.04.1960. godine, fudbal je počeo da igra u Mračaju iz Runovića, odakle je prešao u Hajduk i postao jedan od najomiljenijih igrača generacije koja je postigla zapažene rezultate u Evropi. Ali Gudeljeva fudbalska i životna priča bila je obeležena ranim prekidom fudbalske karijere zbog hepatitisa.
Bio je na vrhuncu, imao je sve, i slavu, i novac, a pred njim su se tek otvarale brojne mogućnosti... Čekao ga je ugovor života u jednom od najvećih i najbogatijih fudbalskih klubova u Evropi, madridskom Realu, trebalo je samo da navrši 28 godina, jer takvi su tada bili propisi Fudbalskog saveza Jugoslavije, da igrači ne smeju u inostranstvo pre nego što proslave 28. rođendan, da bi potpisao ugovor koji mu je garantovao finansijsku sigurnost do kraja života. I to ne bilo gde, nego u jednom od najvećih evropskih klubova.
Međutim, u trenutku se sve promenilo, tokom utakmice sa Crvenom zvezdom na Poljudu, koja je odigrana 13. septembra 1986. godine, Ivan se u 74. minutu srušio na centru, ispostaviće se dugo nakon toga da su to bile poslednje minute koje je odigrao u karijeri. Ubrzo mu je dijagnostikovan hepatitis, u dva navrata se prerano vraćao treninzima, što je bilo pogubno po njegovo zdravlje, i na kraju je morao da odustane od fudbalske karijere i posveti se trenerskoj.
Gudelj je u dresu Hajduka odigrao 362 utakmice i dao 93 gola, osvojio je prvenstvo i dva Kupa, a za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 33 puta i dao tri gola. U kratkoj trenerskoj karijeri vodio je Hajduk, Zadar, a dugi niz godina posvetio se radu sa mladima. Dugi niz godina radio je kao selektor mlađih reprezentativnih selekcija, kroz njegove ruke prošli su manje-više svi Vatreni, a u poslednje vreme radio je kao instruktor HNS-a za područje Dalmacije te je koristio svaku priliku za aktivno učešće u humanitarnim akcijama i podizanju svesti mladih o problemima hepatitisa. Nažalost, nedavno mu je otkrivena opačina bolest, pre nekoliko dana operisan je u bolnici Dubrava u Zagrebu, ali bolest je uznapredovala i lekari nisu uspeli da ga spasu.
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