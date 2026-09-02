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Danijel Aleksić, nekada najtalentovaniji srpski fudbaler, odlučio je da završi fudbalsku karijeru u 36. godini.

Danijel Aleksić počeo je u Vojvodini, za koju je debitovao pet dana nakon 16. rođendana.

Danijel Aleksić slavi gol za Bahčešehir Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Beg od rata

Zanimljiv je njegov život, pre nego što je počeo da se bavi fudbalom. Danijel Aleksić rođen je u Puli, ali te ratne 1991. godine njegova majka Nedeljka, kao i stotine hiljada Srba, bila je primorana da sa devetomesečnom bebom napusti Hrvatsku, zbog pretnji.

Danijel Aleskić nikada nije upoznao svog biološkog oca i nosi majčino prezime. Ljubav prema fudbalu podario mu je očuh, koji se o njemu brinuo kao o svom rođenom detetu.

- Rodio sam se u Puli i sa devet meseci smo majka i ja došli kod bake u Stepanovićevo, pored Novog Sada. Kada sam imao četiri ili pet godina, majka je upoznala mog očuha, sa kojim ona i danas živi. I koga ja volim iskreno najviše na svetu. Znaš, kad neko kaže, krv nije voda, ali... ne mora da znači. Kad je neko dobra čovek, onda je dobar čovek. Svog oca nikada nisam upoznao - rekao je Danijel Aleksić u podkastu "Alesto" i nastavio:

- I to je veza sa Pulom. Rat, čuda i te priče... Nosim mamino prezime. Možda sam sa mamom jednom ili dva puta pričao o tome. Ne gledam previše nazad, imam svoju porodicu, svog oca, majku, ženu, decu. I to je danas najvažnije. Ispalo je na dobro.

1/7 Vidi galeriju Danijel Aleksić Foto: BRUNO FAHY / AFP / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Blistava karijera

Loptu je zavoleo u Veterniku, a sa 11 godina prešao je u Vojvodinu, gde je prošao sve mlađe kategorije. Bio je najmlađi debitant u srpskom fudbalu pošto je 27. maja 2007. sa 16 godina i pet dana zaigrao protiv Crvene zvezde. Poseban poklon "uručio" mu je te sezone tadašnji trener Novosadana Milovan Rajevac, kada ga je uveo u igru protiv madridskog Atletika. Svoj prvi gol je u seniorskom timu Vojvodine Aleksić je postigao 2. aprila 2008. protiv Hajduka iz Kule, mesec dana pre nego što je napunio 17 godina.

U januaru 2010. prešao je iz Vojvodine u Đenovu, a Vojvodina je zaradila 2.250.000 evra. Igrao je i za Grojter Firt, Sent Etjen, Arl-Avinjon, Lehiju Gdanjsk, Sankt Galen i saudijski Al-Ahli, a karijeru je završio u Turskoj, gde je branio boje Malatje, Bašakšehira, Konje i Čoruma, kojem je pomogao da izbori plasman u viši rang.

Danijel Aleksić sa sinom Andrejom i ogrnut srpskom zastavom slavi titulu sa Bahčešehirom u Turskoj Foto: Isa Terli / AFP / Profimedia

Samo dve utakmice za Srbiju

Za srpsku reprezentaciju upisao je samo dve utakmice, dok je u mlađim selekcijama odigrao 51 meč i postigao 25 golova. Kvalitetom je zaslužio sigurno više, međutim nije bio jedan od onih fudbalera koji je bio spreman na sve. Debitovao je kod Radomira Antića 2008, a drugu utakmicu odigrao tek deceniju kasnije kod Mladena Krstajića u Ligi nacija. Bio je i na spisku kod Ljubiše Tumbakovića. Valja istaći i da je bio želja Crvene zvezde 2018, pre svega pomoćnika Vladana Milojevića Milana Kosanovića, ali do transfera nije došlo.

"Pozdrav svima. Došao je trenutak da završim svoju profesionalnu fudbalsku karijeru. Nikad ne znaš kada je pravo vreme za to, ali sam uveren da je sada taj momenat i miran sam sa tom odlukom jer znam da sam dao sve od sebe. Pokušaću da budem kratak, iako nije lako u nekoliko rečenica opisati i izraziti sva osećanja prema onome što je bio moj život, moja strast i moja ljubav - od trenutka kada sam prohodao pa do današnjeg dana.

Padao i ponovo ustajao

Sve što sam oduvek želeo bilo je da udaram loptu i trcim za njom, da padam i ponovo ustajem, i tako u nedogled. Na ulici, u školskom dvorištu ili na bilo kom stadionu na svetu - nije bilo važno, samo da je lopta bila blizu. Jedina igračka uvek. Želeo sam da me fudbal nauči životu. Prijateljstvu, deljenju, jedinstvu, odgovornosti i disciplini. Da naučim kako da se ponašam kada pobeđujem i kako da nastavim dalje kada gubim. Dobio sam mnogo više i na tome sam neizmerno zahvalan.

Imao sam privilegiju da živim i igram u mnogim zemljama i gradovima širom sveta. Upoznao sam različite ljude i kulture, stekao poznanstva i prijateljstva i doživeo iskustva koja ću nositi sa sobom kroz ceo život. Sve zahvaljujući sportu i fudbalskoj lopti. Zato sport nije samo konačan rezultat ili medalja. Sport oblikuje čoveka. Oblikuje karakter. Uči te da budeš deo društva, da deliš prave vrednosti i da poštuješ druge. Daje ti životne lekcije koje ostaju sa tobom mnogo duže od same karijere. Jer na kraju, ono što poneseš iz sporta nije samo ono što si osvojio, već i ono što si postao.

Danijel Aleksić u dresu Vojvodine protiv Partizana Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic

Srećan uz porodicu

Hvala svima koji su bili deo mog puta", napisao je Danijel Aleksić na Instagramu.

Danijel Aleksić je oženjen, ima sina Andreja i ćerkice bliznakinje. Čuva privatnost svoje porodice i ne govori javno o supruzi i deci, mada je u intervjuu za Kurir pre osam godina kazao da nema ništa lepše, nego kad se ostvariš kao roditelj.