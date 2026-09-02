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Gudelj je rođen u Imotskom 21.04.1960. godine, fudbal je počeo da igra u Mračaju iz Runovića, odakle je prešao u Hajduk i postao jedan od najomiljenijih igrača generacije koja je postigla zapažene rezultate u Evropi. Ali Gudeljeva fudbalska i životna priča bila je obeležena ranim prekidom fudbalske karijere zbog hepatitisa.

Najmlađi kapiten jugoslovenske reprezentacije i ikona splitskog Hajduka je pre nekoliko godina u emisiji "Nedeljom u 2" kod Aleksandra Stankovića govorio o teškoj borbi sa virusom koji mu je uništio karijeru.

"Nisam pio alkohol ni kad sam bio fubaler. Imao sam svoj red profesionalnog života. Bio sam maksimalni profesionalac. U životu treba pozitivno razmišljati", kaže Gudelj.

Pokušavao je na sve moguće načine da se izleči.

Išao sam travarima, na planinu u Makedoniju, pio surutku i jeo sir, bio na makrobiotici i molitvi. Ali najbizarnija stvar koju sam napravio bio je odlazak ženi iz Vrnjačke Banje. Bilo je leto, pun vrt ruža, žutih i crvenih. Žena nešto moli, stavlja mi običan konac oko vrata, a drugi veže oko ruža. Kaže: ‘Idemo da spavamo i probudićemo se sa izlaskom sunca.’ Zaspao sam i ustao se oko 4-5 sati. Izašli smo u vrt ruža, podigla je taj konac zavezan oko oko ruža i meni oko vrata ih zamenila. Rekla je da ću ozdraviti kako ruže budu venule. Trebalo je u to verovati. Najbitnije je pozitivno razmišljati. Malo mi je pomoglo", priznao je Gudelj.

1/7 Vidi galeriju Ivan Gudelj Foto: Starsport, Printscreen

Legenda Hajduka

Gudelj je u dresu Hajduka odigrao 362 utakmice i dao 93 gola, osvojio je prvenstvo i dva Kupa, a za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 33 puta i dao tri gola. U kratkoj trenerskoj karijeri vodio je Hajduk, Zadar, a dugi niz godina posvetio se radu sa mladima. Dugi niz godina radio je kao selektor mlađih reprezentativnih selekcija, kroz njegove ruke prošli su manje-više svi Vatreni, a u poslednje vreme radio je kao instruktor HNS-a za područje Dalmacije te je koristio svaku priliku za aktivno učešće u humanitarnim akcijama i podizanju svesti mladih o problemima hepatitisa. Nažalost, nedavno mu je otkrivena opačina bolest, pre nekoliko dana operisan je u bolnici Dubrava u Zagrebu, ali bolest je uznapredovala i lekari nisu uspeli da ga spasu.