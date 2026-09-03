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Holandski velikan Ajaks doveo je iskusnog nemačkog reprezentativca Tila Kerera na pozajmicu iz Monaka, dok je ugovor sa klubom iz Amsterdama potpisao i mladi Džeronimo Spina, doskorašnji fudbaler madridskog Atletika.

Tilo Kerer će do kraja sezone nositi dres Ajaksa!

Iskusni 29-godišnji nemački fudbaler stigao je u Amsterdam na pozajmicu iz Monaka, a biće veliko pojačanje za holandskog velikana u nastavku takmičarske godine.

Kerer je u Monako stigao 2024. godine i za klub iz Kneževine odigrao ukupno 99 utakmica. Iza sebe već ima bogatu karijeru, pošto je pre Monaka branio boje Šalkea, Pari Sen Žermena i Vest Hema.

Sada ga čeka novi izazov i pokušaj da sa jednim od najvećih evropskih klubova ostavi trag u holandskom fudbalu.

Ajaks se, međutim, nije zaustavio samo na Kereru!

Klub iz Amsterdama završio je još jedan posao i doveo Džeronima Spinu, fudbalera koji je do sada nastupao za madridski Atletiko.

Mladi igrač potpisao je ugovor sa Ajaksom do 30. juna 2028. godine, što jasno pokazuje da holandski velikan u njemu vidi igrača na kojeg bi mogao ozbiljno da računa u budućnosti.

Tako je Ajaks u istom danu spojio iskustvo i mladost – Kerer stiže sa velikom evropskom kilometražom, dok Spina predstavlja investiciju za godine koje dolaze.

Ostaje da se vidi koliko brzo će se Nemac uklopiti u novi tim, ali nema sumnje da su u Amsterdamu odlučili da ozbiljno pojačaju konkurenciju pred završnicu sezone.