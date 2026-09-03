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Juventus je praktično imao dogovoreno novo pojačanje, ali je čitav posao propao zbog jednog fudbalera koji nije uspeo da pronađe novi klub!

Nikolas Taljafiko bio je na korak od Juventusa!

Iskusni argentinski levi bek, koji trenutno nastupa za Lion, bio je želja stručnog štaba torinskog velikana, a italijanski mediji navode da je Juventus već dogovorio uslove i sa fudbalerom i sa francuskim klubom.

Taljafiko je dao zeleno svetlo za dolazak u Torino, dok su čelnici Juventusa već bili spremni da završe još jedan veliki posao u samoj završnici prelaznog roka.

1/5 Vidi galeriju Fudbaler Liona i reprezentativac Argentine - Nikolas Taljafiko Foto: Sathire Kelpa/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Ipak, postojao je jedan ogroman problem!

Da bi Taljafiko stigao, Juventus je prvo morao da oslobodi mesto u ekipi. Sve je zato zavisilo od Huana Kabala.

Kolumbijski defanzivac bio je pred odlaskom iz Torina, a tokom poslednjih sati prelaznog roka pominjalo se nekoliko mogućih destinacija. Najozbiljnije se govorilo o Atalanti, dok su se u priči pojavljivali i drugi klubovi.

Međutim, dogovor nije postignut!

Kabal je ostao u Juventusu, a sa njim je praktično nestala i mogućnost da Taljafiko obuče crno-beli dres.

Tako je jedan odlazak koji se nije dogodio srušio transfer koji je, prema navodima italijanskih medija, već bio praktično spreman!

Situacija je dodatno dobila na dramatičnosti kada se za Argentinca zainteresovao i madridski Atletiko.

Taljafiko je navodno bio spreman i za selidbu u Španiju, posebno zbog mogućnosti da sarađuje sa zemljakom Dijegom Simeoneom, ali ni klub iz Madrida nije uspeo da zatvori posao pre kraja prelaznog roka.

Tako je 34-godišnji Argentinac u samo nekoliko sati bio povezivan sa dva evropska velikana, čekajući rasplet transfer-drame do samog kraja.

Na kraju — ništa!

Juventus nije uspeo da proda Kabala i dovede Taljafika, dok je i Atletiko ostao kratkih rukava.

Jedan od transfera koji je mogao da eksplodira u poslednjim minutima prelaznog roka tako se pretvorio u veliku propuštenu priliku, a Taljafiko je ostao u Lionu!