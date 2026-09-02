Slušaj vest

Iskusni fudbaler Real Madrida Antonio Ridiger odlučio je danas da se povuče iz reprezentacije Nemačke, želeći da fokus usmeri ka klupskoj karijeru ne bi li šansu u državnom timu dobili mlađi igrači.

Učesnik nedavno završenog Svetskog prvenstva fudbalu, što je bilo jedno u nizu takmičenje na kojem je dres "pancera" branio od 2014. godine, oprostio se od državnog tima emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"Nakon nekog vremena razmišljanja, za mene je došlo vreme da okončam karijeru u nacionalnom timu i oslobodim put mladoj generaciji.

Kada sam 2014. godine prvi put obukao dres državnog tima, nisam mogao ni zamisliti da će to na kraju rezultirati 86 nastupa za reprezentaciju.

Iako veliki naslov nije usledio na poslednjim turnirima i iako smo morali da prihvatimo neke bolne poraze, ovo vreme za mene predstavlja izuzetno posebno poglavlje koje će me zauvek obeležiti.

Hvala od srca

Mojim saigračima za svaki zajednički duel i solidarnost u svlačionici i na sobi – i pre svega za prijateljstva koja će trajati daleko izvan fudbala.

Celom timu trenera i saradnika. Hvala na godinama poverenja i poslu iza scene. Posebna hvala ide Jogiju

levu, Hansiju Fliku i Julijanu Nagelsmanu, koji su me pratile i oblikovali na mom putu, ali i mom mentoru u juniorskoj reprezentaciji Horstu Hrubeču.

1/4 Vidi galeriju Ridiger u dresu Real Madrida Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia

I naravno vama navijačima. Hvala na vašoj podršci – posebno za jedinstvenu atmosferu na našem domaćem Euru 2024.

Za mene sada počinje novo poglavlje, u kom ću se u potpunosti posvetiti svom klubu.

Hvala na zajedničkom putu.

Vaš Toni", zaključio je iskusni fudbaler, koji je za proteklih 12 godina sakupio 86 mečeva za državni tim, ali bez značajnijeg dostigunuća.

Podsetimo, Nemačka se sa Holandijom i Grčkom nalazi među grupom rivala koji će ukrstiti koplja protiv Srbije na startu novog ciklusa Lige nacija.