OLIMPIJAKOS POTVRDIO NAJVEĆI TRANSFER U ISTORIJI GRČKOG FUDBALA! Evo koliko su novca izdvojili za reprezentativca Kolumbije!
Kolumbijski vezista Gustavo Puerta novi je rekorder grčkog fudbala i zvanično najskuplje plaćeni igrač u istoriji tamošnjeg šampionata.
Olimpijakos je aktivirao otkupnu klauzulu od 16.000.000 evra, koliko je Rasing zahtevao za 23-godišnjeg fudbalera. Međutim, iz Kolumbije stižu vesti da je Puerta zapravo postao član Notingem Foresta, koji ga je odmah prosledio na pozajmicu u Pirej. Ova rokada ne čudi, s obzirom na to da je vlasnik oba kluba grčki biznismen Vangelis Marinakis.
Evropski put Puerte počeo je u januaru 2023. godine, kada je iz domovine stigao u Bajer Leverkuzen. Nakon toga je nastupao za Nirnberg, Hal i Rasing, sa kojim je prošle sezone izborio plasman u špansku LaLigu. Za reprezentaciju Kolumbije odigrao je svih pet utakmica na Svetskom prvenstvu.
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