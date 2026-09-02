Olimpijakos je aktivirao otkupnu klauzulu od 16.000.000 evra, koliko je Rasing zahtevao za 23-godišnjeg fudbalera. Međutim, iz Kolumbije stižu vesti da je Puerta zapravo postao član Notingem Foresta, koji ga je odmah prosledio na pozajmicu u Pirej. Ova rokada ne čudi, s obzirom na to da je vlasnik oba kluba grčki biznismen Vangelis Marinakis.