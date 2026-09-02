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Nakon četiri i po godine Đorđe Jovanović je ponovo na Banovom Brdu, saznaje i prenosi "Meridian sport".

Centarfor je raskinuo ugovor sa Bazelom i očekuje se da uskoro njegov povratak u Čukarički bude i zvaničan.

Đorđe Jovanović je za Čukarički igrao od januara 2021. do februara 2022. godine, a na 36 utakmica je postigao 21 gol uz tri asistencije.

Đorđe Jovanović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Bez prave šanse u Bazelu

Prešao je u Makabi iz Tel Aviva za 1.900.000 evra, a godinu i po dana kasnije je njegov ugovor otkupio Bazel za 2.800.000 evra. Švajcarci su ga slali na pozajmice u Partizan i Makabi iz Haife, a kad mu je postalo jasno da ni na startu ove sezone neće dobiti ozbiljniju šansu u Bazelu, odlučio je da promeni klub.

Igrao je za sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, a debitovao je i za prvi tim za koji je odigrao četiri utakmice.

Čukarički je dobro počeo sezonu u Super ligi Srbije, ali je u poslednja dva kola doživeo teške poraze na gostovanju Crvenoj zvezdi i kod kuće protiv Vojvodine.

Klub je posle sedam kola na šestoj poziciji sa 10 bodova.

Kurir sport/Meridian sport

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Bonus video:

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Sporna situacija na meču Čukarički Vojvodina Izvor: Kurir