KAKVA BOMBA U SUPER LIGI SRBIJE! Reprezentativac se neočekivano vratio u Beograd!
Nakon četiri i po godine Đorđe Jovanović je ponovo na Banovom Brdu, saznaje i prenosi "Meridian sport".
Centarfor je raskinuo ugovor sa Bazelom i očekuje se da uskoro njegov povratak u Čukarički bude i zvaničan.
Đorđe Jovanović je za Čukarički igrao od januara 2021. do februara 2022. godine, a na 36 utakmica je postigao 21 gol uz tri asistencije.
Bez prave šanse u Bazelu
Prešao je u Makabi iz Tel Aviva za 1.900.000 evra, a godinu i po dana kasnije je njegov ugovor otkupio Bazel za 2.800.000 evra. Švajcarci su ga slali na pozajmice u Partizan i Makabi iz Haife, a kad mu je postalo jasno da ni na startu ove sezone neće dobiti ozbiljniju šansu u Bazelu, odlučio je da promeni klub.
Igrao je za sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, a debitovao je i za prvi tim za koji je odigrao četiri utakmice.
Čukarički je dobro počeo sezonu u Super ligi Srbije, ali je u poslednja dva kola doživeo teške poraze na gostovanju Crvenoj zvezdi i kod kuće protiv Vojvodine.
Klub je posle sedam kola na šestoj poziciji sa 10 bodova.
Kurir sport/Meridian sport
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