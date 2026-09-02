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Muškarac je, prema pisanju brazilskog portala "ge.globo", nakon utakmice pucao na automobil u kojem su se nalazila trojica sudija.

Incident se dogodio u gradu Krikijuma, u saveznoj državi Santa Katarina, nakon susreta odigranog u okviru jednog takmičenja.

Prema informacijama koje je objavio pomenuti portal, 41-godišnji muškarac, otac jednog od učesnika utakmice, uhapšen je nakon incidenta. Trojica članova sudijske ekipe nisu povređena.

Razbesnela ga odluka

Prema svedočenjima, utakmica je prekinuta već oko sedmog minuta zbog odluke sudijske ekipe.

Golman jednog tima je imao minđušu, što nije bilo dozvoljeno prema pravilima zbog bezbednosti. Sudije su zbog toga zaustavile utakmicu.

Otac jednog igrača koji je u tom trenutku bio na klupi je burno reagovao na odluku. Prema navodima jednog od sudija, vređao je arbitre, zbog čega je udaljen iz sportske dvorane.

Međutim, tu se incident nije završio.

Muškarac se kasnije ponovo pojavio, a prisutni su ga još jednom udaljili iz objekta. Nakon toga je, prema policijskim informacijama otišao po svoje vozilo i vratio se na mesto događaja.

Sačekao sudije nakon utakmice

Najdramatičniji deo usledio je nakon završetka utakmice.

Muškarac je čekao arbitre preko puta objekta. Kada su trojica sudija krenula prema automobilu, prišao im je drugim vozilom.

Sudija je opisao da je muškarac pretio članovima sudijske ekipe, nakon čega je došlo do pucnjave prema automobilu. Nijedan od trojice sudija nije povređen, ali su, prema pisanju brazilskog portala, nakon incidenta bili u stanju šoka.

Ekspresno pronađen i uhapšen

Policija je uspela da pronađe osumnjičenog u istom kraju, dok je pokušavao da promeni vozilo. Muškarac je pružao otpor prilikom hapšenja, ali je na kraju uhapšen. Policija je pronašla i oružje, municiju i novac.

Slučaj je registrovan kao pokušaj kvalifikovanog ubistva iz beznačajnog razloga, a nakon saslušanja pred sudijom pritvor je pretvoren u preventivni pritvor.

Posle incidenta reagovali su Sindikat fudbalskih sudija države Santa Katarina (SINAFESC) i Fudbalska federacija Santa Katarine (FCFS), koji su osudili nasilje.

SINAFESC je u svom saopštenju poručio da sudija nije meta.

Organizacija je istakla da nijedna odluka na sportskom terenu ne može da opravda pretnje ili nasilje prema arbitrima.

Reagovao je i organizator takmičenja, koji je poručio da se neslaganje sa sudijskim odlukama mora rešavati kroz predviđene procedure, a nikako pretnjama i nasiljem.

Incident šokirao Brazil

Slučaj iz Krikijume izazvao je veliku pažnju upravo zbog činjenice da je sve počelo na utakmici dečjeg futsala do 10 godina.

Umesto da fokus bude na deci i sportu, jedna sudijska odluka dovela je do ozbiljnog incidenta nakon utakmice. Sudije su, srećom, prošle bez fizičkih povreda, dok je osumnjičeni priveden i protiv njega je pokrenut krivični postupak.

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