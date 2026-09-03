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Francusko pravosuđe vodi istragu protiv mladića koji se sumnjiči da je imao jednu od ključnih uloga u organizovanju više kriminalnih akcija. Među potencijalnim žrtvama, prema dosadašnjim informacijama, bili su vlasnici kompanija, jedan poznati reper, Kilijan Mbape kao i još nekolicina fudbalera!

Novi detalji istrage otkrivaju da se čak 26 poznatih nalazilo na meti ove bande. Tu su bili i drugi fudbaleri, ali i pevači, biznismeni... Policija je kod ove grupe pronašla spisak sa adresama svih tih poznatih ličnosti. Mbape je bio označen kao "bogata meta".

Serija napada oko Pariza

Istraga se odnosi na događaje koji su se odvijali između 11. aprila i 19. avgusta. Prema navodima francuskih istražnih organa, grupa je tokom tog perioda pripremala ili realizovala više akcija na različitim lokacijama u okolini Pariza i Burgonije.

Sumnja se da su članovi grupe birali osobe koje su procenjivali kao pogodne mete, a istraga je vremenom dobila mnogo ozbiljnije razmere.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

U fokusu se sada nalazi i slučaj koji je povezan sa planiranjem otmice fudbalera Real Madrida.

Osumnjičeni završio u pritvoru

Klemenu L. određen je pritvor, a prema informacijama iz postupka smešten je u samicu.

Njegov navodni saučesnik prošao je drugačije. Sud je odlučio da ga pusti da se brani sa slobode, ali uz nadzor, što znači da će tokom nastavka istrage morati da poštuje određene mere koje mu je odredilo pravosuđe.

Tužilaštvo je pred apelacionim sudom u Versaju insistiralo na tome da postoji razlog za zadržavanje Klemana L. iza rešetaka.

Posebno je ukazano na njegovu kriminalnu prošlost.

Zamenik tužioca je tokom postupka istakao da osumnjičeni već ima iskustvo sa zatvorskom kaznom zbog ranijih ozbiljnih krivičnih dela.

- Ovaj mladić je već bio u zatvoru zbog ozbiljnih činjenica, a sada ga nalazimo u novom slučaju koji uključuje repera i poznatog fudbalera - naveo je zamenik tužioca.

Tužilaštvo je, prema tom obrazloženju, smatralo da je izolacija osumnjičenog neophodna kako bi se sprečila mogućnost nastavka kriminalnih aktivnosti.

Šta je poznato o slučaju Kilijana Mbapea?

Ime Kilijana Mbapea pojavljuje se u istrazi kao jedno od imena potencijalnih meta kriminalne grupe.

Istraga se bavi pitanjem ko je organizovao napade, kako su mete birane i da li je grupa zaista uspela da sprovede sve planirane akcije.

Slučaj je zbog toga privukao posebnu pažnju francuske javnosti, pogotovo zbog činjenice da se među navodnim metama našao jedan od najpoznatijih fudbalera današnjice.

Francuski istražni organi sada pokušavaju da utvrde kompletnu strukturu grupe i uloge osumnjičenih u pojedinačnim slučajevima.

Za Klemana L. ključan će biti nastavak sudskog postupka, dok će istraga morati da utvrdi i koliko su daleko odmakli planovi koji su se odnosili na navodnu otmicu Mbapea.

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