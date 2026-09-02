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Momak koji je bio i reprezentativac Srbije raskinuo je ugovor sa švajcarskim Bazelom, a čim se pojavila mogućnost povratka u Čukarički, nije mnogo razmišljao.

„Slobodno mogu da kažem da je ovo moj klub, došao sam u poznatu sredinu, i to je bio razlog što sam se odmah opredelio za Banovo brdo. Znam kako mi je bilo prvi put ovde, igrao sam odlično, imao sjajne uslove za trening, vrhunski stručni štab i saigrače, podršku direktora. Verujem da će tako biti i sada i da će se Čukaričk boriti za što viši plasman“, kazao je Jovanović, koji je između dva boravka na Banovom brdu bio član Makabi Tel Aviva, Bazela, Partizana i Makabi Haife.

Đorđe Jovanović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

„Bilo je lepih trenutaka, golova, pobeda i poraza, ali sve je to sada iza mene. Nisam na kraju bio zadovoljan u Bazelu, ali smo se razišli na najbolji mogući način. Sada sam ponovo u Čukaričkom i trudiću se da ponovo tresem protivničke mreže. Želim da što pre dam doprinos rezultatima kluba“, istakao je Jovanović.

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Marko Docić gol iz kornera Zvezda Čukarički Izvor: ArenaSport