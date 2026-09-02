„Slobodno mogu da kažem da je ovo moj klub, došao sam u poznatu sredinu, i to je bio razlog što sam se odmah opredelio za Banovo brdo. Znam kako mi je bilo prvi put ovde, igrao sam odlično, imao sjajne uslove za trening, vrhunski stručni štab i saigrače, podršku direktora. Verujem da će tako biti i sada i da će se Čukaričk boriti za što viši plasman“, kazao je Jovanović, koji je između dva boravka na Banovom brdu bio član Makabi Tel Aviva, Bazela, Partizana i Makabi Haife.