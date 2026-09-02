Srpski fudbaler Miloš Pantović neće napustiti Panatinaikos, bar ne još uvek.
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SRBIN OSTAJE U ATINI: Pantoviću propao transfer...
- Srpski fudbaler Miloš Pantović neće napustiti Panatinaikos, bar ne još uvek.
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Pantović je bio na pragu prelaska u poljsku Jageloniju, ali je transfer propao u poslednjem trenutku.
Ovaj 24-godišnji napadač vratio se u Atinu.
Član je "zelenih" od leta 2025. kada je stigao za 1.500.000 evra iz TSC-a.
Za PAO je odigrao 33 utakmice i postigao dva gola.
Kao vrlo mlad je stigao u Crvenu zvezdu, a put do Panatinaikosa vodio ga je preko Voždovca i TSC-a.
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