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Zbog toga je došlo do smene trenera kluba koji svoje mečeve igra na popularnoj "Marakani".

1/5 Vidi galeriju Grafičar - Vojvodina 1:2 Foto: Instagram / RFK Grafičar

Grafičar je prethodne sezone uspeo da obezbedi opstanak u Prvoj ligi Srbije, njihov trener Marko Neđić je otišao u Radnički iz Niša, a njega je zamenio Milan Stegnjajić. Ali, on se nije zadržao na klupi.

Loše je krenuo Grafičar, pošto je poražen od Napretka na gostovanju sa 1:0, a onda su na svom terenu poraženi i od Smedereva sa 2:1. Dobili su Voždovac u Gostima (1:0), a remizirali su protiv Loznice sa 2:2.

Usledila su dva nova poraza, od Proletera sa 2:1, kao i od Dubočice sa 4:1, zbog čega je otkaz dobio upravo trener Stegnjajić.

"RFK Grafičar se zahvaljuje Milanu Stegnjaiću na svemu što je dao i što daje svom klubu. Međutim, u ovom trenutku promena je bila neophodna. Uskoro ćemo da objavimo i ime novog šefa stručnog štaba, sa kojim ćemo da nastavimo takmičenje u Prvoj ligi Srbije", piše u saopštenju kluba.