SRBIN DOBIO OTKAZ U ŠPANIJI: Bivši igrač Zvezde nije više član Ovijeda
Srbin se zadržao samo godinu dana u Španiji, nakon što su ga kupili od Crvene zvezde za 2.000.000 evra.
Zvezda je dobro zaradila na Luki Iliću. On je prvobitno zajedno sa bratom Ivanom prodat Mančester sitiju, a onda je išao na pozajmice u NAK Bredu i Tvente, pre nego što ga je na zimu 2022. godine dovela Troja iz Francuske.
Bio je na pozajmici u TSC-u, gde je oduševio, a onda je Zvezda uspela da ga potpiše kad mu je istekao ugovor. Igrao je dosta dobro u Zvezdi, zbog čega ga je Ovijedo i doveo prethodnog leta, dok im je na klupi bio Veljko Paunović.
Bio je na pozajmici u TSC-u, gde je oduševio, a onda je Zvezda uspela da ga potpiše kad mu je istekao ugovor. Igrao je dosta dobro u Zvezdi, zbog čega ga je Ovijedo i doveo prethodnog leta, dok im je na klupi bio Veljko Paunović.