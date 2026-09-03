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Srbin se zadržao samo godinu dana u Španiji, nakon što su ga kupili od Crvene zvezde za 2.000.000 evra.

1/12 Vidi galeriju Luka Ilić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezda je dobro zaradila na Luki Iliću. On je prvobitno zajedno sa bratom Ivanom prodat Mančester sitiju, a onda je išao na pozajmice u NAK Bredu i Tvente, pre nego što ga je na zimu 2022. godine dovela Troja iz Francuske.

Bio je na pozajmici u TSC-u, gde je oduševio, a onda je Zvezda uspela da ga potpiše kad mu je istekao ugovor. Igrao je dosta dobro u Zvezdi, zbog čega ga je Ovijedo i doveo prethodnog leta, dok im je na klupi bio Veljko Paunović.

Bio je na pozajmici u TSC-u, gde je oduševio, a onda je Zvezda uspela da ga potpiše kad mu je istekao ugovor. Igrao je dosta dobro u Zvezdi, zbog čega ga je Ovijedo i doveo prethodnog leta, dok im je na klupi bio Veljko Paunović.