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"Veoma sam srećan što sam ovde. Oduvek sam sanjao da budem u klubu veličine Sitija. Zahvalan sam na prilici. Ovo je veoma emotivan trenutak za mene i moju porodicu, da napravim ovaj korak sa 25 godina, u fudbalskoj karijeri o kojoj sam oduvek sanjao", naveo je Fernandes, a preneo sajt kluba.

Fernandez je u noći između utorka i srede iz Čelsija prešao u Mančester siti, u transferu vrednom ukupno 125 miliona funti.

Argentinski vezista je sa Mančester sitijem potpisao petogodišnji ugovor.

Enco Fernandez Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, AP/Stephanie Scarbrough

"Veoma sam srećan što sam ovde i što uživam u ovim prvim satima u klubu. Već vidim koliko je on veliki. ;Iskreno, od prvog dana kada su verovali u mene i pozvali me da mi kažu da žele da dođem u klub, nisam oklevao ni trenutka. To je klub koji je mnogo toga osvojio poslednjih godina. Klub koji ispisuje fudbalsku istoriju i za mene je to veliki izazov", rekao je Fernandes.

Fernandes je naveo da želi da pomogne svom novom klubu da osvoji što više trofeja.

"Uživaćemo i zajedno osvojiti mnoge trofeje. Mančester siti mora da osvoji svaki trofej za koji se bori. U svakom takmičenju u kojem učestvujemo moramo da se borimo i pobeđujemo, jer istorija ovog kluba to zahteva", kazao je on.

Argentinac je izjavio da smatra da Mančester siti ima veoma kvalitetan tim ove sezone i da se raduje pravcu u kom se klub kreće.

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