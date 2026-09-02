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"Čestitamo kapitenu", piše u saopštenju Napolija.

Di Lorenco (33) je u Napoli došao iz Empolija 2019. godine, i od tad je odigrao ukupno 307 utakmica, postigao 20 golova i upisao 42 asistencije za klub iz Napulja.

Sa Napolijem je osvojio dve titule u državnom prvenstvu, kao i po jedan trofej u nacionalnom kupu i Superkupu Italije.

Italijanski desni bek je za klub iz Napulja prošle sezone zabeležio ukupno 35 nastupa, postigao dva pogotka i upisao tri asistencije.

Di Lorenco je i član reprezentacije Italije, za koju je odigrao ukupno 53 utakmice i postigao pet golova.

(Beta)

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