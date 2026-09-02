Kapiten fudbalera Napolija Đovani di Lorenco produžio je ugovor sa italijanskim klubom do 2030. godine.
Fudbal
KAPITEN OSTAO U NAPULJU! Đovani di Lorenco produžio ugovor sa Napolijem do 2030. godine
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"Čestitamo kapitenu", piše u saopštenju Napolija.
Di Lorenco (33) je u Napoli došao iz Empolija 2019. godine, i od tad je odigrao ukupno 307 utakmica, postigao 20 golova i upisao 42 asistencije za klub iz Napulja.
Sa Napolijem je osvojio dve titule u državnom prvenstvu, kao i po jedan trofej u nacionalnom kupu i Superkupu Italije.
Italijanski desni bek je za klub iz Napulja prošle sezone zabeležio ukupno 35 nastupa, postigao dva pogotka i upisao tri asistencije.
Di Lorenco je i član reprezentacije Italije, za koju je odigrao ukupno 53 utakmice i postigao pet golova.
(Beta)
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