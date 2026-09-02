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Prelazni rok širom Evrope završen je u utorak 1. septembra.

Međutim, izuzetak od tog pravila je Turska, gde igrači još dva dana mogu da pronađu drugi klub.

1/6 Vidi galeriju Salah stigao u Trabzonspor - stadion goreo na predstavljanju Faraona! Foto: Nurgul GUNAYDIN / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tu opciju bi mogao da iskoristi Trabzon koji je poslao Totenhemu ponudu za brazilskog napadača Rišarlisona.

Turci, zapravo, imaju duplo manje vremena pošto rok za prijavu igrača za Ligu konferencije ističe večeras u ponoć.

Ukoliko tim sa obale Crnog mora želi da dovede na Marakanu na meč protiv Crvene zvezde pakleni napadački tandem Mohamed Salah - Rišarlison, moraće u narednih nekoliko sati da završi posao.

Po pisanju Transfermartka, Turci su već poslali konkretnu ponudu u London i očekuju brz odgovor s obzirom na trenutan status brazilskog reprezentativca. Naime, Rišarlison uveliko insistira na rastanku, o čemu je pisao i javno na društvenim mrežama.

Trabzon, koji bi 17. decembra trebao da gostuje u Beogradu, je ovog leta potrošio skoro 50.000.000 evra za renoviranje tima, a za Rišarlisona bi mogao da izdvoji čitavih 60.000.000. U Trabzon su do sada stigli Mohamed Salah i Fabinjo kao slobodni igrači iz Liverpula, kao i Ruslan Malinovski iz Đenove. Turci su iskeširali 7.000.000 evra Benfiki za levog beka Sidnija Kabrala.