Fudbaleri Partizana dobili su odličnu vest pred 180. "večiti" derbi sa Crvenom zvezdom, pošto se Nikola Čumić vratio treninzima i trebalo bi da bude spreman za veliki meč.
180. VEČITI DERBI
SJAJNE VESTI ZA PARTIZAN PRED VEČITI DERBI: Bitan igrač se vraća za meč sa Zvezdom!
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Partizan je pobedom protiv OFK Beograda prekinuo crnu seriju u prvenstvu, ali su na tom meču nastupili bez Čumića, koji je zbog virusa morao da propusti utakmicu.
Nikola Čumić na meču Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe
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Njegovo odsustvo zabrinulo je stručni štab Partizana, posebno imajući u vidu da crno-bele već u nedelju očekuje gostovanje Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić".
Ipak krilni napadač se već danas pojavio na jutarnjem treningu i biće na raspolaganju za meč u nedelju, saznaje "Meridijan sport".
Čumić je radio odvojeno od ekipe, kako bi postepeno uhvatio ritam i vratio se punom timskom programu.
Partizan je prethodno u završnici prelaznog roka dodatno ojačao odbranu dovođenjem dvojice stranih fudbalera, levog beka Kristijana Manrikea i štopera Sidnija Limu.
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