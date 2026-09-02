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Partizan je pobedom protiv OFK Beograda prekinuo crnu seriju u prvenstvu, ali su na tom meču nastupili bez Čumića, koji je zbog virusa morao da propusti utakmicu.

1/4 Vidi galeriju Nikola Čumić na meču Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Njegovo odsustvo zabrinulo je stručni štab Partizana, posebno imajući u vidu da crno-bele već u nedelju očekuje gostovanje Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić".

Ipak krilni napadač se već danas pojavio na jutarnjem treningu i biće na raspolaganju za meč u nedelju, saznaje "Meridijan sport".

Čumić je radio odvojeno od ekipe, kako bi postepeno uhvatio ritam i vratio se punom timskom programu.

Partizan je prethodno u završnici prelaznog roka dodatno ojačao odbranu dovođenjem dvojice stranih fudbalera, levog beka Kristijana Manrikea i štopera Sidnija Limu.