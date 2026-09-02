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Pre tačno deset godina Renato Sančez je sa reprezentacijom Portugalije osvojio titulu prvaka Evrope.

Po završetku šampionata velikani su se otimali za njega, a Bajern je bio srećne ruke, pa ga je doveo za 35 miliona evra. No, za tri godine je odigrao jedva 35 utakmica za Bavarce. Čak ni na pozajmici u Svonsiju se nije naigrao, tek 12 puta je ulazio u igru.

1/5 Vidi galeriju Renato Sančes Foto: Julien Mattia / Zuma Press / Profimedia, Alexandre de Sousa / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

Proveo je tri godine u Lilu, gde je podsetio da poseduje kvalitet, pa ga je Pari Sen Žermen u transferu vrednom 15 miliona evra uzeo 2022. godine.

Ali, za tim iz Pariza je odigrao samo 23 utakmice. Svake godine je išao na pozajmice, odigrao je sedam utakmica za Romu, 10 utakmica za Benfiku i 14 utakmica za Panatinaikos.

Iako je imao ugovor sa aktuelnim dvostrukim osvajačima Lige šampiona, klub je odlučio da ga se odrekne.