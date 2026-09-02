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Osamnaestogodišnji zatvorenik u Francuskoj optužen je da je iz svoje zatvorske ćelije organizovao i planirao otmice bogatih i poznatih ličnosti, a među njegovim glavnim metama našao se i slavni fudbaler Kilijan Mbape, ekskluzivno prenosi ugledni francuski list "Le Parisien".

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

Prema navodima francuskih medija, mladić identifikovan kao Klement L., protiv kojeg je 21. avgusta u Nanteru pokrenut sudski postupak, koristio je društvenu mrežu "Snapchat" pod pseudonimom "Lester Z" kako bi izdavao naredbe svojim saradnicima na slobodi.

Njegovi zastrašujući kriminalni planovi razotkriveni su nakon što su mu u zatvorskoj ćeliji pronađena i oduzeta dva mobilna telefona. Istražitelji su pregledom uređaja došli do šokantnog otkrića. Pronašli su spisak s imenima i kućnim adresama 26 imućnih osoba koje je planirao da otme radi iznude.

Među potencijalnim žrtvama nalazio se bogati veletrgovac mesom, jedan poznati časovničar, ali je najveću pažnju policije izazvala činjenica da se na listi nalazila i adresa zvezde Real Madrida i kapitena francuske reprezentacije Kilijana Mbapea.

Ovaj slučaj je u Francuskoj izazvao veliku buru i ponovo pokrenuo ozbiljna pitanja o sigurnosti i kontroli unutar zatvorskog sistema, s obzirom na to da je mladić nesmetano posedovao telefone i iz ćelije kovao planove za teška krivična dela.

Istraga je trenutno u toku, a policija proverava da li je "Lester Z" imao pomagače na slobodi koji su bili zaduženi za realizaciju ovih otmica.