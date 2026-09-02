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Evropska fudbalska federacija (UEFA) potpisala je novi dugogodišnji ugovor s poznatom kompanijom, a koji donosi jedan potpuno novi i neverovatan detalj na dresovima igrača koji će prvi put zaigrati u Ligi šampionata.

Očekuje se da će ovaj potez doneti milionske iznose na tržištu kolekcionara.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Lige šampiona Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, nordphoto GmbH / Straubmeier / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema ekskluzivnim informacijama koje je preneo ugledni sportski novinar David Ornstajn, UEFA i poznate kompanije dogovorili su produžetak saradnje na još šest godina, tačnije do 2033. godine.

Glavni i najzanimljiviji novitet koji ovaj ugovor donosi je tzv. "Debitantski bedž" (Debut patch). Naime, svi fudbaleri koji od ove sezone budu upisali svoj prvi, istorijski nastup u elitnom klupskom takmičenju, na svom dresu nosiće poseban prišivak.

Nakon što se utakmica završi, taj bedž će biti pažljivo skinut sa dresa i ugrađen u unikatnu kolekcionarsku karticu (tzv. "1-of-1" serija) koju će igrač lično potpisati.

Vrtoglave cifre na tržištu

Ovaj inovativni koncept već postoji i izuzetno je popularan u američkim sportovima, posebno u NBA ligi, gde se ovakve kartice s bedžom s debitantske utakmice prodaju za nestvarne iznose.

Koliko je ovo tržište unosno, najbolje pokazuje podatak da se procenjuje kako će jedna takva NBA kartica s "debitantskim bedžom" već sledeće sedmice na aukciji dostići cenu od neverovatnih pet miliona dolara.

Zamislite samo koliko bi u budućnosti mogla da vredi unikatna kartica s pravim, nošenim komadom dresa nekog novog "čuda od deteta" iz njegovog prvog meča u Ligi šampiona.

Ovaj potez predstavlja jasnu strategiju UEFA-e da kapitalizuju na brzorastućem tržištu sportskih memorabilija, dok će fanovi i najbogatiji svetski kolekcionari dobiti priliku da u svom vlasništvu imaju doslovno deo fudbalske istorije.