Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dobro je krenuo, Real je osvojio svih devet bodova u uvodna tri kola španske La Lige, a ekipa je na terenu izgledala zadovoljavajuće.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Engleski portal "talkSPORT" danas se bavio nekim Murinjovim metodama koje je uveo u Realu i apostrofirao pet strogih pravila koje je Portugalac odredio za svoje igrače.

Pravila koja je uveo Murinjo:

1. Ko god zakasni na trening, odmah se izvlači iz grupe i šalje na individualni rad u teretanu.

2. Ko zakasni na trening, automatski ne igra sledeću utakmicu.

3. Nema novčanih kazni za kašnjenje na treninge i sastanke, jer Murinjo smatra da one ništa ne znače igračima sa velikim platama (Empabe, na primer, za sedam dana zaradi više od 600.000 evra).

4. Igrači od povreda moraju da se oporavljaju pod kontrolom klupskih lekara i da terapije rade unutar klupskih prostorija. Zabranjen je odlazak na privatne terapije.

5. Svi igrači imaju ishranu propisanu u klubu, a ne prema individualnoj proceni.

Kurir sport / Sportske.net