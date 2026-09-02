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Grof Božović je preuzeo ekipu Vardara s ciljem da je vrati na staze stare slave, ali, on se našao u problemu zbog navijača. Naime, navijačka grupa "Komiti" donela je odluku da bojkotuje utakmice ove ekipe zbog nezadovoljstva aktuelnim rukovodstvom.

1/7 Vidi galeriju Miodrag Grof Božović Foto: www.fcesteghlal.ir

Komiti su izdali i saopštenje u kojem traže ostavku Uprave, na čelu sa Milenkom Nedelkovskim i poručuju da se na tribine neće vratiti dok se ne dogode promene. A tek je stigao Grof Božović.

Saopštenje Komita prenosimo u celosti.

"Grupa je na otvorenom sastanku donela odluku o bojkotu svih utakmica FK Vardar, a isti će trajati sve dok Uprava na čelu sa Milenkom Nedelkovskim ne podnese ostavku i ne ode iz kluba! Ova odluka je doneta i uz prethodnu konsultaciju i razgovore sa svim podgrupama, gde je jednoglasno podržana.

Razlozi za bojkot su amaterizam, kao i primitivizam koji vladaju u klubu, a koji su direktna posledica katastrofalnih odluka koje Uprava donosi na svakom polju i zbog sramnog odnosa prema navijačima, koji je kulminirao na poslednjoj utakmici kada se obezbeđenje Uprave, po naređenju Milenka Nedelkovskog, drznulo i napalo decu grupe i kluba, što predstavlja poslednji sramni čin koji se više nikada neće ponoviti, to vam mi garantujemo.

Zato ćemo u ponedeljak, na utakmici koja se igra u 19:00 časova na stadionu FFM protiv ekipe Arsimi, prisustvovati po poslednji put, kako bismo prvenstveno pokazali našu solidarnost sa mladim Vardarcima i izrazili nezadovoljstvo i revolt protiv najsramnije Uprave u celoj istoriji FK Vardar!"