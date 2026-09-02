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Kao i nekoliko poslednjih godina, klubovi iz Saudijske Arabije nastavili su da dovode velike fudbalske zvezde iz Evrope.

I to za dobre pare.

1/4 Vidi galeriju Sergej Milinković Savić Foto: Ayman Aref/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pablo Garcia/Pablo Garcia

Iako prelazni rok u ovoj državi traje do 12. oktobra, teško je očekivati da ćemo biti svedoci nove transfer "bombe". Po svemu sudeći, oni najskuplji su već dogovorili prelazak.

Zato se na društvenim mrežama pojavio spisak fudbalera sa najvećim primanjima u Premijer ligi Saudijske Arabije.

Basnoslovne cifre

Nije iznenađenje da se na vrhu liste nalazi Kristijano Ronaldo. Portugalac je ubedljivo najskuplji fudbaler koji igra u Arabiji, ali i na svetu. Nedeljno u Al Nasru zarađuje 3.93 miliona evra, odnosno godišnje 204.360.000 evra godišnje.

Naredna tri mesta zauzimaju članovi Al Hilala. Na drugom mestu je Sadio Mane koji nedeljno prima 754.000 evra, odnosno 39.208.000 evra.

Treći je Kalidu Kulibali sa 654.000 evra nedeljno, odnosno nešto iznad 34 miliona evra po sezoni.

Na četvrtom mestu je Sergej Milinković Savić.

Srpski reprezentativac nedeljno uzima 481.000 evra, odnosno 25 miliona za godinu dana.

Poput SMS-a, i Ajvan Toni zarađuje 25 miliona, a slede Ruben Neveš, Kingsli Koman, Teo Ernandez, Gabrijel Martineli i Žoao Feliks u Top 10 najplaćenijih fudbalera u Saudijskoj Arabiji.

Recimo i to da je na 20. mestu golman Maroka Jasin Bunu sa zaradom od 192.000 nedeljno, odnosno 10 miliona godišnje.