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Mesi je, uz svo poštovanje prema svemu što je Dijego Armando Maradona uradio, najbolji fudbaler u istoriji ove zemlje.

1/6 Vidi galeriju Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Dijego je bio najveća ličnost, to je nešto drugo, posebna kategorija, koja nije ni toliko bila vezana samo za teren, kao što je za razliku od njega - Leo Mesi.

Najbolji strelac, asistent, igrač sa najviše utakmica, sa najdužim stažom, čovek koji im je doneo titulu prvaka sveta posle 36 godina, a usput i dve Kopa Amerike.

Ukratko, Argentinci nikada nisu mogli ni da pomisle da će nekog porediti sa Maradonom ni na najmanji mogući način, dok se nije pojavio Lionel Mesi.

I upravo zbog toga, u predstojećem kolu, u apsolutno svim ligama i rangovima takmičenja argentinskog fudbala, u 10. minutu, staće SVE.

Od prvog do poslednjeg ranga, od Bombonjere i Monumentala do onih prašnjavih, kamenito-peskovitih terena u ko zna kom rangu takmičenja, u 10. minutu, ovog vikenda, cela Argentina će zastati da se pokloni svom drugom Bogu, jer Dijego je prvi.

Društvene mreže će goreti, gledaćemo na desetine i stotine snimaka širom Argentine, u trenutku kada će biti nebitno da li se takmičite za titulu prvaka države ili za tamo neko prvenstvo favele.

To je Lionel Mesi, čovek zbog kog su svi Argentinci osetili tog 18. decembra 2022. godine da su - isti. Da je u tom najsvečanijem fudbalskom trenutku najvažnije samo biti njegov sunarodnik.

I eto, čekamo s nestrpljenjem da vidimo te sve snimke sa svih stadiona širom Argentine, kada će u tom 10. minutu svaki Argentinac koji bude na terenima širom zemlje, poslati poslednji omaž najvećem ikada...

Kurir sport / Sportske.net