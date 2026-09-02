Nigerijski fudbaler Džonson Dauda potpisao je za Slovan iz Libereca, ali će ostati na pozajmici u Novom Pazaru do kraja sezone, objavio je klub iz Češke.
Fudbal
BOMBA IZ NOVOG PAZARA! Nigerijac otišao u Češku za 800.000 EVRA
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Dauda (19) je dogovorio petogodišnju saradnju sa članom elitne češke divizije, koji je krilnom igraču dozvolio da ostane u Novom Pazaru do 30. juna 2027.
Novopazarci su od tog transfera zaradili 800.000 evra, uz potencijalne bonuse i sigurnih 15 odsto od naredne Daudine prodaje.
Na sedam utakmica Super lige Srbije ovog leta, Dauda je u dresu Novog Pazara upisao jednu asistenciju.
(Beta)
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