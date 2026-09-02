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Dauda (19) je dogovorio petogodišnju saradnju sa članom elitne češke divizije, koji je krilnom igraču dozvolio da ostane u Novom Pazaru do 30. juna 2027.

Novopazarci su od tog transfera zaradili 800.000 evra, uz potencijalne bonuse i sigurnih 15 odsto od naredne Daudine prodaje.

Na sedam utakmica Super lige Srbije ovog leta, Dauda je u dresu Novog Pazara upisao jednu asistenciju.

(Beta)

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