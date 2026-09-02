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Fudbaleri Borca iz Banjaluke savladali su na svom terenu Željezničar sa 2:0 u 5. kolu prvenstva Bosne i Hercegovine

Golove su postigli Juričić u 45. minutu i Roguljić u 52. minutu. Domaćin je bio apsolutno dominantan tim, pa je čak četiri puta pogodio okvir gola rivala.

1/4 Vidi galeriju FK Borac Banja Luka Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Borac je sa utakmicom manje trenutno drugi na tabeli sa 10 bodova.

Prvoplasirani Zrinjski ima svih pet pobeda na startu prvenstva.

Željezničar je doživeo drugi poraz i ostao u donjem delu tabele sa samo četiri boda.

Obe ekipe će u narednim utakmicama za rivala imati Sarajevo. Željezničar će prvo igrati gradski derbi kao domaćin u okviru odloženog drugog kola, dok će Borac gostovati Sarajevu u okviru 6. kola.