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Žoze Murinjo je, prema pisanju španskih medija, odlučio da potpuno promeni svakodnevicu fudbalera Real Madrida!

Stroga pravila sada važe za sve - od Kilijana Mbapea i Vinisijusa Žuniora do Džuda Belingema, a Portugalac navodno više nema nameru da toleriše kašnjenja i bilo kakvo opuštanje.

Murinjo je stigao u Madrid i odmah počeo da zavodi red!

Prema informacijama koje je objavio španski AS, portugalski stručnjak uveo je nova pravila koja se odnose na praktično svaki važan deo života fudbalera - od dolaska na trening i ishrane, preko oporavka od povreda, pa sve do zajedničkih aktivnosti ekipe.

A posebno je zanimljiv način na koji će biti kažnjeni oni koji ne poštuju pravila!

Kasniš? Nema treninga sa ekipom!

U Realu su ranije postojale novčane kazne za kašnjenje, ali Murinjo navodno smatra da nekoliko stotina evra ne predstavlja ozbiljnu kaznu za fudbalere koji zarađuju milione.

Zato je smislio drugačije rešenje!

Fudbaler koji zakasni na trening neće moći da se priključi ostatku ekipe, već će biti poslat da samostalno radi u teretani. Pojedini mediji navode i da bi takav igrač mogao da ostane bez mesta u narednoj utakmici.

Drugim rečima, Murinja očigledno ne zanima koliko novca neko ima na računu. Ako prekršiš pravilo, kazna direktno može da utiče na ono što je fudbalerima najvažnije - trening i mesto u timu!

Pravila važe za sve

Međutim, stroga disciplina ne završava se na tačnosti.

AS navodi da je Murinjo pooštrio i pravila koja se odnose na ishranu. Veću ulogu dobio je klupski nutricionista, dok se od fudbalera očekuje da strože poštuju plan ishrane prilagođen njihovim fizičkim potrebama.

Posebna pažnja posvećena je i povređenim igračima.

Murinjo navodno insistira na tome da se njihov oporavak obavlja u klupskom trening-centru u Valdebebasu, pod nadzorom stručnog štaba, umesto da rehabilitaciju organizuju van kluba.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nova pravila navodno važe za sve, a ovo su najzanimljivije stavke iz pravilnika:

Kasniš na trening? Sledi kazna!

Kašnjenje se više ne kažnjava novčano! Murinjo navodno smatra da novčane kazne ne predstavljaju veliki problem fudbalerima koji zarađuju milione, pa je zato uveo drugačiji sistem.

Igrač koji zakasni neće moći da trenira sa ostatkom ekipe, već će biti poslat na samostalni rad u teretanu!

Sat vremena ranije – i nema izuzetaka!

Fudbaleri moraju da se pojave u klupskom trening-centru najmanje sat vremena pre početka treninga.

Nema posebnih pravila za najveće zvezde! Kilijan Mbape, Vinisijus Žunior, Džud Belingem i ostatak ekipe, prema tim navodima, moraće da poštuju isti pravilnik.

Kontrola i onoga što jedu

Murinjo je navodno odlučio da pooštri i pravila kada je ishrana u pitanju.

Veća sloboda koju su igrači ranije imali sada je znatno ograničena, a važnu ulogu u svakodnevnom režimu imaće klupski nutricionista.

Nema oporavka van kluba

Posebna pravila čekaju i povređene fudbalere!

Prema pisanju AS-a, rehabilitacija mora da se obavlja u Valdebebasu, pod nadzorom kluba, čak i ukoliko igrači sarađuju sa privatnim trenerima.

Murinjo želi pravi tim

Portugalac očigledno ne želi samo disciplinu već i jaču povezanost među fudbalerima.

Zbog toga su predviđene brojnije zajedničke aktivnosti, a cilj je stvaranje čvršće grupe i jačanje kolektivnog duha.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

"Moj tim, moja pravila"

Portugalac želi i da dodatno poveže svlačionicu Reala.

Zbog toga se, prema španskim izveštajima, podstiču zajednički obroci i aktivnosti, a cilj je jasan - stvoriti ekipu u kojoj će kolektiv biti iznad svakog pojedinca.

Murinjo je tokom karijere oduvek bio poznat kao trener koji zahteva apsolutnu disciplinu i maksimalnu posvećenost, a čini se da ni najveće zvezde Real Madrida neće imati poseban tretman.

Nema više izgovora, kašnjenja i privilegija - Murinjov režim je stigao u Madrid, a ostaje da se vidi ko će prvi osetiti njegovu čeličnu disciplinu na svojoj koži!