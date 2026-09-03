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Turski Trabzon napravio je pravi transfer-bum i doveo jednog od najtraženijih mladih napadača u Evropi, Frankulina Đua, čoveka koji je prethodnih meseci tresao mreže u Danskoj i privukao pažnju brojnih evropskih velikana!

Trabzon je za napadača Midtjilanda izdvojio čak 25 miliona evra fiksno, uz još pet miliona kroz bonuse, dok je danskom klubu pripalo i 15 odsto od naredne prodaje.

Samo taj podatak dovoljno govori koliko je turski klub želeo reprezentativca Gvineje Bisao!

Slali ponudu za ponudom, Danci nisu popuštali

Trabzon je, prema dostupnim informacijama, u poslednjim danima prelaznog roka slao najmanje tri ponude za sjajnog napadača. Midtjiland je dugo odbijao da popusti, svestan kakvog bisera ima u svojim redovima.

Za Đua su interesovanje pokazivali i veliki evropski klubovi, među kojima su se pominjali Bajern, Liverpul i Milan, dok je navodno i Al Hilal bio spreman da plati čak 30 miliona evra.

Ipak, na kraju je najkonkretniji bio Trabzon!

Đu je prethodno u Midtjiland stigao bez obeštećenja, nakon što je prošao kroz mlađe kategorije Benfike, a Danci su od njega napravili jednog od najubojitijih napadača u svom prvenstvu.

1/5 Vidi galeriju Novi fudbaler Trabzona - Frankulino Đu Foto: Morten Kjaer / Gonzales Photo / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvezda će ga upoznati na Marakani

A ono što posebno zanima navijače Crvene zvezde jeste činjenica da će ovaj opasni napadač imati priliku da zaigra protiv srpskog šampiona!

Trabzon i Crvena zvezda sastaju se 17. decembra na stadionu "Rajko Mitić" u okviru Lige konferencija, a nema sumnje da će Đu uz Mohameda Salaha biti jedno od najvećih imena turskog tima na tom meču.

Zvezdina odbrana će, dakle, imati ozbiljan zadatak - zaustaviti napadača za kojeg je Trabzon bio spreman da izdvoji pravo bogatstvo!

Hteli Rišarlisona, pa doveli afričkog golgetera

Zanimljivo je da Frankulino Đu nije bio prva velika želja Trabzona.

Turski klub je prethodno pokušao da dovede Rišarlisona iz Totenhema, a Brazilac je, prema navodima medija, bio spreman da prihvati transfer. Navodno mu je ponuđena plata znatno veća od one koju ima u Londonu.

Međutim, Totenhem nije prihvatio ponude Trabzona, pa je čitav posao propao.

Turski velikan tada se okrenuo drugoj opciji i očigledno nije štedeo novac!

Sada je Frankulino Đu novi adut Trabzona, a Crvenoj zvezdi ostaje dovoljno vremena da detaljno prouči čoveka koji je zaludeo evropski fudbal.