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Srpski fudbaler, Dušan Vlahović, bio je zvezda prelaznog roka i stigao je u Bešiktaš kao veliko pojačanje.

Vlahović je dao opširan intervju za Mozzart Sport gde je, između ostalog, govorio i o najvećoj transfer sagi ovog leta i do detalja je otkrio kako je napustio Juventus.

Za početak, dotakao se interesovanja drugih klubova.

„Bilo je dosta razgovora sa dosta klubova. To je bila neminovnost, jer sam bio slobodan igrač. Meni je ugovor istekao i svaki klub je pokušao da, hajde da kažemo, ispipa teren ili da me dovede. Kao što sam rekao, razgovarao sam sa dosta klubova, ali odlučio sam se za Bešiktaš iz razloga koje sam naveo ranije i mislim da je to bilo - to. Prelazni rok je živa stvar, jedan dan se dešava jedno, drugi dan nešto sasvim drugo. Stvarno se dešava dosta stvari svakodnevno. Dugo sam razmišljao, bio sam dosta strpljiv i na kraju mislim da sam doneo najbolju odluku za svoju karijeru u ovom momentu. Vreme će pokazati, ali ja mislim da je tako“.

Zatim je govorio i o rastanku sa Juventusom.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

„Imao sam ugovor do 30. juna. Ugovor mi je istekao i nakon toga sam postao slobodan igrač. Proveo sam sjajnih četiri i po godine u klubu, u smislu odnosa, veličine kluba, navijača i svega što ide uz jedan od najvećih klubova na svetu. Bila mi je velika čast i veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da budem deo toga, što sam nosio dres Juventusa, igrao, predstavljao klub i davao golove. Još jednom bih želeo da se zahvalim svima u klubu, svim navijačima, svim saigračima i meni je stvarno bilo fenomenalno. Naravno, ogromna je žal što nismo imali prilike da se borimo za nešto više, da imamo više prilika da osvajamo trofeje, ali siguran sam da će se klub kao što je Juventus što pre vratiti na taj put, jer to je u krvi tog kluba, to je radio od svog nastanka i nastaviće da radi sigurno još ko zna koliko godina“.

Prošla sezona mu je, kako sam ističe, bila najteža u karijeri.

„Da, sigurno da jeste. Sa klupe sam počeo iz, rekao bih, poznatog razloga: zato što sam ulazio u poslednju godinu ugovora. Po mom mišljenju, to je bio jedini motiv što sam počeo sezonu sa klupe. Naravno, došla su i dvojica novih napadača, ali ja sam prihvatio tu ulogu zato što sam se odlučio za taj put. Došlo je do pritiska javnosti, medija i navijača... Potpuno razumem navijače koji čitaju i prihvataju ono što im se servira. Za tri godine, koliko se pisalo o mom produžetku ugovora sa Juventusom i svaki dan naglašavalo to, nijedan konkretan razgovor nisam imao sa upravom kluba. To je jedina istina. Razgovarao sa upravom tek pred kraj prošle sezone i nakon što se završila sezona. Poslednji put smo pričali 2. juna, taj razgovor se završio bez dogovora i posle toga nije bilo nikakvog kontakta sa Juventusom. Mnogo se pričalo o tome da sam tražio razne uslove, ali mnogo toga nije bilo tačno. Sve do toga je bio možda neki pritisak na mene ili šta god da je bilo, ali nije me toliko remetilo, jer znam šta je istina i znam šta se dešavalo. Sigurno da mi je povreda dosta odmogla. Imao sam faktički četiri i po meseca pauze zbog teške povrede, operacije i oporavka. Sada će mi isto trebati malo vremena da dostignem željenu formu, jer opet nisam prošao pripreme, a ekipa je u pogonu, rade već mesec i po dana, odigrali su već sedam-osam utakmica. Tako da će mi sigurno trebati malo vremena, ali strpljiv sam. Radim maksimalno na tome da se što pre vratim u željenu formu“.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

U jednom trenutku svi su se u Juventusu okrenuli protiv Vlahovića, od uprave, preko stručnog štaba, do navijača. Mnogi su istakli da je u pitanju bila zavera, a srpski fudbale otvorio je dušu i na ovu temu.

„Ne bih rekao zavera. Mislim da su to normalne stvari, da se to svima dešava, pogotovo igračima koji ulaze u poslednju godinu ugovora. Ali, kao što sam rekao, tri godine se piše o tome da ja odbijam produžetak saradnje, da ne želim da pričam sa klubom o produženju ugovora. Jedina istina je da nijedan konkretan razgovor nisam imao sa klubom u vezi toga. Naravno, bilo je priča "trebalo bi da razgovaramo o tvom ugovoru", "možda da produžiš, da potpišeš novi ugovor", ali je sve ostalo na tome. Nije bilo konkretnih razgovora, da smo seli i pričali o tome. Sigurno je to delom uticalo i na navijače. Kao što sam rekao, ljudi svaki dan čitaju novine, portale, Instagram i kada se neke stvari ponavljaju iz dana u dan, naravno da počinje i tebe malo da nervira, pogotovo ako si navijač nekog kluba. Ja to potpuno razumem. Nikada nisam pričao na tu temu, jer mislim da nije bilo potrebe i iz poštovanja prema klubu. Trudio sam se uvek da radim svoj posao maksimalno, da dajem 100 sto svojih mogućnosti na terenu. Uostalom, činjenica da sam se povredio šest meseci pre isteka ugovora i to kakvu sam povredu imao, mislim da dosta govori o tome kakav sam imao odnos prema Juventusu, nebitno da li sam u poslednjoj ili prvoj godini ugovora. Ali, sigurno da je bilo teško. Nije prijatno kada ti stadion zviždi na prijateljskoj utakmici protiv U23 tima“.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na zagrevanju tokom meča Juventus - Đenova Foto: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia, Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ipak, nije zatvorio vrata Juventusu.

„U fudbalu nikad ne možeš da znaš šta može da se desi. Nekada sam pravio greške kada sam govorio neke stvari. To je sve mladost, neiskustvo, nepromišljenost... Nemaš svest o nekim stvarima o kojima govoriš. Zato, nikad ne reci nikad. Sve može da se desi u fudbalu, kao i u životu. Tako da ne isključujem nijednu opciju. Ali trenutno, fokusiran sam na klub u kojem sam i mislim da je to jedino važno u ovom momentu“.

Istakao je i kako je klub napustio u fantastičnom raspoloženju.

„Meni je taj klub dao mnogo i trudio sam se u svakom momentu da se odužim na najbolji mogući način. Opet ponavljam, mi smo profesionalci, to je naš posao. Ne bih bio sam sa sobom okej i ne bih mogao sebe da pogledam u ogledalu da znam da sam u nekom momentu spustio gas ili da nisam radio šta se traži od mene. Veoma sam zahvalan Juventusu, jer je to ogroman klub, jedan od najvećih na svetu, najveći u Italiji i za mene je jako velika čast što sam imao priliku da budem deo toga. Naravno da mi je jako žao i to me onako iznutra boli što nismo bili na nivou da se takmičimo za neke veće ciljeve, da osvajamo titule, jer to je u Juventusu svakodnevnica - oni su 38 puta bili šampioni Italije, ubedljivo najviše u istoriji. Tako da razumem navijače i meni je jako žao zbog toga“, rekao je, između ostalog, Dušan Vlahović.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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