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Burne političke igre, sukobi sa moćnicima i optužbe posle neuspeha na Afričkom kupu nacija stavili su tačku na reprezentativnu karijeru jednog od najvećih fudbalera koje je Gabon ikada imao!

Iako je rođen u francuskom gradu Lavalu, a poseduje i španski pasoš, zbog čega je tokom mladosti nastupao za mlađe selekcije dve velike fudbalske zemlje, Pjer-Emerik Obamejang je još 2009. godine doneo odluku koja će obeležiti njegovu karijeru - izabrao je Gabon!

Tada verovatno niko nije mogao ni da pretpostavi da će 19-godišnjak postati najveća zvezda u istoriji reprezentacije ove afričke države.

1/7 Vidi galeriju Najbolji strelac u istoriji Gabona - Pjer Emerik Obamejang Foto: KAMTO Vincent 237699961247 Doua / imago sportfotodienst / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Međutim, posle turbulentnih događaja i pravog haosa koji je poslednjih godina tresao gabonski fudbal, Obamejang je odlučio da kaže - DOSTA!

Kako prenosi „Mundo Deportivo“, legendarni napadač završio je reprezentativnu karijeru nakon 84 utakmice i čak 40 postignutih golova, čime je ostao najbolji strelac u istoriji Gabona.

Političke igre, zabrane i veliki povratak

Drama je, međutim, počela mnogo ranije...

Obamejang se prvi put oprostio od reprezentacije još 2022. godine, ali se potom vratio na poziv tadašnjeg predsednika Gabona Alija Bonga.

Ipak, novi problemi ubrzo su isplivali na površinu.

Posle razočaravajućeg nastupa Gabona na Afričkom kupu nacija 2025. godine, Obamejang je postao jedna od glavnih meta kritika! Tadašnji ministar sporta Simplis-Dezire Mambula čak mu je zabranio povratak u reprezentaciju.

Situacija se promenila tek nakon novih političkih promena u zemlji, kada je novi ministar sporta Pol Ulrih Kesani povukao zabranu.

Ali za Obamejanga je, očigledno, već bilo prekasno!

"Ponizili su me i uništili mi ugled"

Najbolji strelac u istoriji Gabona odlučio je da oproštaj ne prođe bez brutalnog odgovora ljudima koje smatra odgovornima za sve što mu se dogodilo.

"Ponizili su me i uništili moj ugled kada sam igrao na Afričkom kupu nacija povređen. To je bila kap koja je prelila čašu i radije bih na tome ostavio stvari. Mislim da su problemi reprezentacije mnogo dublji od beznačajne uloge koju ja imam u svemu tome", poručio je Obamejang.

Ostao je ogorčen zbog načina na koji su ga pojedini predstavnici vlasti označili kao jednog od glavnih krivaca za neuspeh reprezentacije na Afričkom kupu nacija.

Obamejang „rešeta“ u Španiji

Dok se iza njega zatvara jedno veliko reprezentativno poglavlje, Obamejang na klupskom planu nema razloga za nezadovoljstvo!

Iskusni golgeter trenutno blista u dresu Deportiva La Korunje i već je postigao tri gola na prve tri prvenstvene utakmice u povratničkoj sezoni kluba u elitnom rangu španskog fudbala.

Pjer Emerik Obamejang Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Na njegovom spisku „žrtava“ već su se našli Elče, Malaga i Valensija.

Reprezentacija Gabona ostala je bez svog najboljeg strelca svih vremena, a kraj velike ere nije prošao tiho. Naprotiv, Obamejang je otišao uz žestoke prozivke, optužbe i gorčinu koja će, po svemu sudeći, još dugo ostati između njega i fudbalskih moćnika njegove zemlje.