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Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić izjavio je da još nije doneo odluku o nastavku reprezentativne karijere i najavio da će razgovarati sa novim selektorom Slavenom Bilićem.

"Prvo moram da odlučim i razgovaram sa Savezom i novim selektorom koji je tek počeo da radi", rekao je Modrić za španski AS, a prenosi danas agencija Hina.

Nakon što je Zlatko Kranjčar prvi pozvao Modrića u seniorsku reprezentaciju, Bilić je preuzeo Hrvatsku nakon Svetskog prvenstva 2006. godine i sa Modrićem je sarađivao šest godina.

"Imamo jako dobar odnos. Zajedno smo proveli šest godina i napravili mnogo dobrih stvari. Njegov povratak je, po meni, vrlo dobra odluka Saveza, najbolja opcija", kazao je Modrić.

1/9 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Ove nedelje se od reprezentacije Argentine oprostio 39-godišnji kapiten Lionel Mesi.

"Kao što sam rekao, prvo moram da razgovaram sa selektorom i Savezom i da ih obavestim, a onda ćemo videti hoćemo li se videti (u Sevilji)", dodao je fudbaler Milana.

Hrvatska će igrati protiv Češke u Ligi nacija 26. septembra, a tri dana kasnije gostovaće svetskom šampionu Španiji u Sevilji.

Nakon odlaska iz Real Madrida, Modrić je nastavio da igra za Milan, sa kojim je započeo svoju drugu sezonu.

"Uvek sam želeo da nastavim. Hteo sam da vidim kako ću se osećati, da li ću i dalje imati istu želju, strast i motivaciju. Na kraju sezone i posle Svetskog prvenstva, te želje su i dalje bile tu", rekao je Modrić, koji će za šest dana napuniti 41 godinu.

Modrić nije želeo da kaže da li će mu tekuća sezona biti i poslednja u karijeri.

"Ne znam. Iskreno, moguće je, ali sada je septembar i ne želim da pričam o tome. Prvo želim da vidi kako će proći sezona i kako ću se osećati. Slušam svoje telo i živim iz dana u dan", kazao je Modrić.

"Znam da se kraj sve više približava, ali ne znam hoće li biti ove ili sledeće godine. Možda još jedne. Nikad se ne zna", dodao je on.

Kurir Sport / Beta

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