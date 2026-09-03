PREOKRET - PODNEO OSTAVKU, PA SE VRATIO NA KLUPU REPREZENTACIJE! Karlos Keiroš je ponovo selektor Gane!
Portugalac Karlos Keiroš ponovo je imenovan za selektora fudbalske reprezentacije Gane, samo dva meseca nakon što je podneo ostavku posle eliminacije te selekcije u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.
"Fudbalski savez Gane (GFA) sa zadovoljstvom objavljuje da je postigao dogovor sa Karlosom Kejrošom o njegovom imenovanju za šefa stručnog štaba 'Crnih zvezda' za sledeću fazu reprezentativnog programa", navodi se u saopštenju, prenosi FIFA.
Kejroš (73) je prvobitno preuzeo funkciju u aprilu uoči Svetskog prvenstva i uspešno je proveo Ganu kroz grupnu fazu, gde su pobedili Panamu sa 1:0 i odigrali 0:0 sa Engleskom. Iako je izgubila od Hrvatske sa 2:1 u poslednjoj utakmici u grupi, Gana se plasirala u nokaut fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa, pre nego što je eliminisana od Kolumbije sa 1:0.
Gana se vraća na teren kasnije ovog meseca u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija, gde će se u Grupi C sastati sa Obalom Slonovače, Gambijom i Somalijom. Kup afričkih nacija u Keniji, Tanzaniji i Ugandi igraće se tokom juna i jula sledeće godine.
Kurir Sport / Beta
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