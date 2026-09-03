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Portugalac Karlos Keiroš ponovo je imenovan za selektora fudbalske reprezentacije Gane, samo dva meseca nakon što je podneo ostavku posle eliminacije te selekcije u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

"Fudbalski savez Gane (GFA) sa zadovoljstvom objavljuje da je postigao dogovor sa Karlosom Kejrošom o njegovom imenovanju za šefa stručnog štaba 'Crnih zvezda' za sledeću fazu reprezentativnog programa", navodi se u saopštenju, prenosi FIFA.

1/6 Vidi galeriju Karlos Keiroš, Selektor Gane Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

Kejroš (73) je prvobitno preuzeo funkciju u aprilu uoči Svetskog prvenstva i uspešno je proveo Ganu kroz grupnu fazu, gde su pobedili Panamu sa 1:0 i odigrali 0:0 sa Engleskom. Iako je izgubila od Hrvatske sa 2:1 u poslednjoj utakmici u grupi, Gana se plasirala u nokaut fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa, pre nego što je eliminisana od Kolumbije sa 1:0.

Gana se vraća na teren kasnije ovog meseca u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija, gde će se u Grupi C sastati sa Obalom Slonovače, Gambijom i Somalijom. Kup afričkih nacija u Keniji, Tanzaniji i Ugandi igraće se tokom juna i jula sledeće godine.

Kurir Sport / Beta

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