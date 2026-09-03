Slušaj vest

Legendarni Edin Džeko objavio je kraj reprezentativne karijere, mesec i po dana nakon što je po drugi put u karijeri nastupio na Svetskom prvenstvu sa Bosnom i Hercegovinom.

Jedan od najvećih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine i bez dileme najveća zvezda nacionalnog tima u prethodnih 15 godina, odlučio je da stavi tačku na reprezentativni put. Džeko je rekorder po broju nastupa i golova za selekciju BiH, a od reprezentativnog dresa oprostiće se pred domaćom publikom.

Njegov poslednji meč biće odigran 2. oktobra protiv Švedske, kada će imati zvanični oproštaj od nacionalnog tima.

Edin Džeko je emotivnom porukom potvrdio da je došao trenutak za kraj reprezentativne karijere.

„Ponekad sam se pitao kada će ovaj trenutak doći… Ali nikada nisam zamišljao koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove reči. Drugog oktobra, protiv Švedske, odigraću svoju poslednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

1/6 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kada sam prvi put obukao dres reprezentacije, nisam mogao ni da sanjam šta će sve uslediti. Toliko utakmica, golova, pobeda, poraza, putovanja, emocija… Sve ono što smo zajedno prošli zauvek će ostati u mom srcu.

Ovo nije samo kraj jednog fudbalskog poglavlja. Ovo je kraj dela mog života koji mi je značio više nego što reči mogu da opišu.“

Simbol, dijamant

Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao još 2007. godine i tokom gotovo dve decenije postao njen simbol. Sa nacionalnim timom nastupao je na Svetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu, a zatim i na Mundijalu 2026. godine.

Tokom reprezentativne karijere postao je apsolutni rekorder BiH po broju nastupa i pogodaka, a njegov odlazak predstavlja kraj jedne velike ere bosanskohercegovačkog fudbala.

Za kraj, Džeko je poručio da njegov oproštaj neće biti samo tužan trenutak, već prilika da zajedno sa navijačima proslavi sve što su prošli tokom prethodnih godina.

„Vidimo se 2. oktobra. Želim da taj dan bude naše zajedničko slavlje. Hvala vam za sve. Zauvek ću biti ponosan što sam nosio ovaj dres.“