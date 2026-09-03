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Burnu i zanimljivu noć imali su u FK Crvena zvezda pred zatvaranje letnjeg prelaznog roka u zapadnoj Evropi, u ponoć 2. septembra.

Imali su u planu odgovorni ljudi iz Crvene zvezde da poslednjeg dana letnje fudbalske pijace ostvare nekoliko ulaznih, ali i izlaznih transfera.

Ostaje u Zvezdi do zime - Vasilije Kostov Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Bez zadovoljavajuće ponude

Međutim, ništa se nije desilo u Ljutice Bogdana 1A. A, moglo je. Tu se pre svega misli na Vasilija Kostova, iako je uprava kluba dan ranije donela odluku da on ostane u klubu. Ali, da je neko od zainteresovanih ekipa poslao ponudu koja bi zadovoljila planove rukovodstva i mladog igrača, izvesno je da bi do transfera došlo.

Nadali su se u Crvenoj zvezdi i rastrećenju igračkog kadra, samim tim gužve u svlačionici i uštede u budžetu. U izlogu su bili Marko Arnautović, Franklin Tebo Učena, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Loizos Loizu, Mohamed Abu Fani, Vladimir Lučić... Međutim, nije stigla nijedna zadovoljavajuća ponuda.

1/20 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Nije sve gotovo

Ali, to ne znači da neko od nabrojanih fudbalera neće ostvariti izlazni transfer u septembru, jer prelazni rok još traje u Turskoj do 8. septembra, Švajcarskoj do 9, a u Grčkoj i Rusiji do 12. u mesecu. Prilike za prodaju na Bliski istok biće do 16. septembra u Kataru, ili 1. oktobra kada se zatvara pijaca u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U Srbiji se letnji prelazni rok završava 13. septembra.

Poslednjih dana bilo je dosta nezvaničnih informacija vezanih za Crvenu zvezdu i Marka Arnautovića. Spekulisalo se o mogućem odlasku iskusnog napadača sa Marakane, najviše zbog toga što su navijači bili ljuti na njegov slab učinak na terenu. Ipak, stvar je presekao trener Albert Rijera, koji smatra da mu je Arnautović uz Bambu Dijenga i Aleksandra Kataija potreban u napadu. Makar do zimske pauze.

Veruje u Marka Arnautovića - Albert Rijera trener FK Crvena zvezda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Sastanak na aerodromu u Pragu

Sa druge strane, ono što navijači ne vide, ali znaju čelnici Crvene zvezde, jeste uticaj i autoritet koji Marko Arnautović ima u svlačionici. Njegov profesionalizam i ponašanje su na najvišem nivou. Posebno je koristan u razgovoru i savetovanju sa mladim igračima. Arnautović je svestan svoje uloge mentora, a to u klubu cene i poštuju, kako rukovodioci, tako i trener Albert Rijera. Opet, skrenuta mu je pažnja da promeni ponašanje, da ne bira utakmice na kojima želi da igra i da makar izjednači utisak kakav je ostavio Rade Krunić, ili zadovolji kriterijume poput njegovih prethodnika iz inostranstva Aleksandra Dragovića i Marka Marina.

Obavili su čelnici Crvene zvezde posle debakla u Plzenju još jedan razgovor sa trenerom Albertom Rijerom. I to na aerodromu u Pragu, kada su dugo nasamo pričali Zvezdan Terzić i Marko Marin sa španskim trenerom. Činjenica je da Rijera ne igra sa bekovima, ali su u Zvezdi skrenuli pažnju Špancu, da bi mogao biti fleksibilniji po tom pitanju.

Ognjen Mimović sa šalom Fenerbahčea Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Čudna odluka Mimovića

Baš iz tog razloga u nekoliko dana pred kraj prelaznog roka, iz Ljutice Bogdana 1A kontaktirali su Fenerbahče zbog Ognjena Mimovića. Tražilo se najbolje rešenje, a onda je stigao hladan tuš iz Istanbula. I to ne od ljudi iz Fenera, koji su bili spremni za pozajmicu. Naime, Ognjen Mimović izrazio je želju da ako već treba da ide iz Fenerbahčea, da to bude neka od ekipa iz Turske, kako bi bio na oku ljudima iz svog kluba. Jednostavno, momak nije želeo da se vraća u Zvezdu. Treba i to poštovati.

Prilikom prodaje Džeja Enema u Bolonju, ljudi iz Crvene zvezde raspitivali su se za Šveđanina Jaspera Karlsona. Hteli su crveno-beli da zaoštre konkurenciju na levom krilu, gde imaju Mirka Ivanića i Kristijana Balova. Međutim, Šveđanin je počeo da se nećka, nije mu se baš išlo u Srbiju. I kada je ta informacija stigla do Alberta Rijere, Španac je odmah presekao i rekao čelnicima kluba da mu takav igrač ne treba.

Albert Rijera u svlačionici sa fudbalerima Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Gužva u svlačionici

Za sada, Crvena zvezda u svlačionici ima 31 fudbalera. Jasno je da je gužva i da to nije optimalni broj igrača koje je tražio trener Albert Rijera, kada je dolazio na Marakanu. Španac je u obraćanju novinarima rekao da su mu potrebna 22 do 23 igrača na treninzima, plus trojica golmana. Izvesno je da će neki od igrača Crvene zvezde u narednim danima gotovo izvesno napustiti Marakanu.

Sada u Crvenoj zvezdi pre svega žele mir, jer u nedelju igraju prvi derbi u sezoni, 180. po redu protiv Partizana. Trijumf nad večitim rivalom vratio bi pozitivnu atmosferu na Marakanu, ali i dao odgovor ko bi mogao ostati, a ko otići iz kluba.