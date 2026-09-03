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Jedan sasvim spontani potez bio je dovoljan da društvene mreže bukvalno eksplodiraju!

Albanska voditeljka Eva Murati, jedno od najpoznatijih televizijskih lica u svojoj zemlji, našla se u centru pažnje nakon što je tokom emisije uživo uradila nešto što je malo ko očekivao.

1/5 Vidi galeriju Eva Murati Foto: PrintscreenInstagram

Dok je opušteno razgovarala u studiju, Murati je u jednom trenutku jednostavno izula sandale i ostala bosa pred kamerama!

A onda je usledilo ono što verovatno nije mogla ni da pretpostavi.

Snimak se velikom brzinom proširio društvenim mrežama, dok su korisnici interneta počeli da nižu reakcije na neočekivani trenutak. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je voditeljka potpuno nonšalantno nastavila da vodi program, kao da se ništa neobično nije dogodilo.

Mreže se usijale

Jedan neobičan trenutak iz studija vrlo brzo pretvorio se u viralni hit.

Na društvenim mrežama nizali su se komentari gledalaca, a pojedini korisnici opisivali su snimak kao jedan od najspontanijih i najseksepilnijih televizijskih trenutaka koje su videli.

Bilo je i onih koji su se zapitali da li je potez zaista bio potpuno slučajan ili je Murati jednostavno želela da se udobnije smesti tokom emisije. Takve spekulacije pojavile su se i nakon ranijeg viralnog snimka na kojem joj je tokom televizijskog prenosa skliznula obuća.

Ko je Eva Murati?

Eva Murati već godinama privlači pažnju javnosti kao televizijska voditeljka, a posebno je poznata po fudbalskim emisijama i prenosima Lige šampiona u Albaniji.

Pored televizijskog posla, bavi se i glumom i modelingom, dok je na društvenim mrežama okupila ogromnu publiku. Britanski mediji je često porede sa poznatom engleskom sportskom voditeljkom Lorom Vuds, a njeni televizijski nastupi redovno privlače pažnju i van granica Albanije.

Ovoga puta, međutim, nisu bili potrebni ni velika utakmica ni spektakularan televizijski nastup.

Dovoljno je bilo nekoliko sekundi i jedan potpuno neočekivan potez.

Eva Murati je izula sandale, nastavila emisiju kao da se ništa nije dogodilo — a internet je, sasvim očekivano, imao šta da kaže!