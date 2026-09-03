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Fudbaler Vojvodine Petar Sukačev izjavio je danas da njegova ekipa ne sme da se opusti posle ubedljive pobede protiv Čukaričkog i da u predstojećem meču Super lige Srbije protiv Zemuna mora da bude maksimalno ozbiljna.

"Naravno da nam mnogo znači pobeda protiv Čukaričkog. Nije mala stvar pobediti takvog protivnika na njegovom terenu sa 5:0. Mislim da smo od prvog do poslednjeg minuta pokazali koliko možemo kada smo pravi, koliko smo kvalitetni", rekao je Sukačev za klupski sajt.

"Takve utakmice dodatno podižu samopouzdanje, ali znamo da ne smemo da se opustimo. Verujte mi, već u ponedeljak smo počeli da razmišljamo o sledećoj utakmici", dodao je on.

Fudbaleri Vojvodine će u nedelju od 21.00 na "Karađorđu" dočekati ekipu Zemuna, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.

1/4 Vidi galeriju Petar Sukačev Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Vojvodina je trenutno druga na tabeli Super lige Srbije sa 15 bodova, dok je Zemun poslednji sa samo jednim osvojenim bodom.

"Moramo da budemo maksimalno ozbiljni. Ne smemo da gledamo tabelu niti rezultate koje je Zemun ostvario do sada. Svaka utakmica u Super ligi je zahtevna i svaki protivnik ima svoj kvalitet. Ako budemo igrali onako kako znamo, ako budemo agresivni i koncentrisani od početka, verujem da ćemo imati šta da pokažemo. Želimo da od prvog minuta nametnemo naš ritam", rekao je Sukačev.

On je istakao da njegova ekipa želi da napreduje iz utakmice u utakmicu.

"Ne treba da nam jedna pobeda bude dovoljna, već želimo kontinuitet i da u svakoj narednoj utakmici budemo još bolji", kazao je on.

Sukačev je, na kraju, naveo da ekipi mnogo znači podrška sa tribina i da se nada da će navijači u nedelju u velikom broju doći na stadion.

"Mi ćemo na terenu dati sve od sebe da im se odužimo dobrom igrom", zaključio je Sukačev.

Kurir Sport / Beta

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