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Kada Žoze Murinjo sedne pred novinare, jedno je sigurno - spektakl je zagarantovan, a Portugalac je to još jednom dokazao!

Portugalac je pred duel sa Betisom govorio o svemu i svačemu, a za samo nekoliko minuta uspeo je da pošalje ozbiljnu poruku igraču Real Madrida, javno prizna sopstvene greške, nahvali čoveka sa kojim je godinama bio u sukobu, "pecne" američki MLS i najavi veliki problem koji čeka njegov tim!

Kada je Murinjo za govornicom, jedno je sigurno - dosadno neće biti!

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"I ja sam govorio gluposti"

Jedno od najvećih iznenađenja konferencije bila je Murinjova priča o Manuelu Pelegriniju.

Portugalac i trener Betisa tokom godina nisu imali idiličan odnos, a između njih je bilo mnogo varnica i teških reči.

Međutim, Murinjo sada na sve gleda potpuno drugačije.

"Nikada ništa ne zameram, jer ne možemo da se vratimo kroz vreme. Toliko je duga istorija fudbala da postoje stvari koje kažeš ili uradiš, a kasnije se osećaš kao idiot. Shvatiš da si pogrešio. Imao sam i ja glupe komentare", iskreno je priznao Portugalac.

A zatim je otkrio i detalj koji je pokazao koliko danas ceni Pelegrinija.

Tokom jednog prijateljskog meča Betisa i Rome, Murinjov tim našao se u gotovo neverovatnoj situaciji i ostao sa samo sedmoricom igrača na terenu!

Manuel Pelegrini Foto: AP

Prema Murinjovim rečima, Pelegrini je tada svojim fudbalerima poručio da ne "dokrajče" protivnika.

"Mogli su da nam daju osam golova, a dali su tri", ispričao je Portugalac i nazvao Pelegrinija velikim primerom i kao trenerom i kao čovekom.

"Igrač Reala si 24 sata dnevno"

Ipak, Murinjo nije mogao da izbegne ni ozbiljnije teme.

Kada je govorio o Raulu Asensiju, fudbaleru protiv kojeg je Real Madrid pokrenuo disciplinski postupak nakon incidenta van terena, Portugalac je bio veoma direktan.

"Klub je otvorio postupak. Dok je postupak otvoren, za mene je on igrač Real Madrida."

Zatim je poslao poruku koja se već prepričava u Španiji.

"Igrač Real Madrida je igrač Real Madrida 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji i 12 meseci godišnje. Sve što radiš van terena i dalje je Real Madrid."

Murinjo je istakao da je Asensio na treninzima profesionalac i primer drugim igračima, ali je jasno stavio do znanja da postoji granica.

"Greške svi prave, ali nagomilane greške su nešto drugo."

"Kvariš mi mir!"

A onda se pojavio i stari, dobro poznati Murinjo!

Jedno pitanje o situaciji u veznom redu i problemima sa Čuamenijem očigledno mu nije prijalo.

"Kvariš mi mir. O tome ćemo sutra, posle utakmice", odgovorio je Portugalac.

Ipak, nije mogao potpuno da sakrije da njegov tim ima ozbiljan problem.

"Imaćemo veliki problem koji moramo da rešimo."

Orelijen Čuameni Foto: Alex Perez / imago sportfotodienst / Profimedia

Šta je tačno mislio? Murinjo nije želeo da otkriva.

Mladi čekaju svoju šansu

Povrede i suspenzije mogle bi da otvore vrata mladim igračima, a Portugalac je jasno stavio do znanja da pažljivo prati ono što se dešava u Realovoj omladinskoj školi.

"Mnogi rade sa mnom svakog dana. Imamo mnogo pažnje za njih", rekao je Murinjo.

Portugalac smatra da su u "La Fabrici" poslednjih godina uradili veliki posao i da će se pojedinim mladim fudbalerima uskoro ukazati prilika.

Ali poruka je jasna - talenat nije dovoljan.

Šansu će dobiti samo oni koji budu spremni da je iskoriste.

Mesi? "Moramo da gledamo MLS, a to mi se ne sviđa"

Nije moglo bez Lionela Mesija!

Kada se povela priča o argentinskom fudbalskom čarobnjaku, Murinjo nije štedeo komplimente.

"O Mesiju je teško govoriti. Nema reči. On je jedan od onih igrača koji nedostaju."

A onda je, u svom stilu, ubacio i malu provokaciju.

"Moramo da gledamo neku utakmicu MLS-a da bismo ga pratili, a ta liga mi se baš i ne dopada", rekao je Portugalac uz osmeh.

"Protiv Betisa mora veliki Real"

Iza svih zanimljivih izjava, međutim, ostala je najvažnija stvar - utakmica protiv Betisa.

Murinjo izuzetno poštuje narednog rivala i svestan je da njegov tim neće imati nimalo lak zadatak.

"Mora da bude veliki Real Madrid. Betis je veoma dobar tim. Da biste pobedili, morate biti na maksimumu."