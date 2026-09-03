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Argentinska fudbalska liga odaće počast Lionelu Mesiju nakon njegovog povlačenja iz reprezentacije tako što će ovog vikenda prekinuti sve utakmice u 10. minutu uz minut aplauza.

"U znak priznanja i poštovanja prema karijeri Lionela Mesija u reprezentaciji Argentine, u 10. minutu igre na svim utakmicama sudije će zaustaviti meč i biće održan opšti minut aplauza", saopštio je Fudbalski savez Argentine (AFA), prenosi danas Bi-Bi-Si.

Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Mesi, koji je nosio dres sa brojem 10 u nacionalnom timu, objavio je ranije ove nedelje da završava reprezentativnu karijeru. Poslednja utakmica osmostrukog osvajača Zlatne lopte za Argentinu bila je poraz u finalu Svetskog prvenstva od Španije u julu.

Mesi je odgrao je 207 utakmica za Argentinu i postigao 125 golova i osvojio Svetsko prvenstvo 2022. godine, Kup Amerike 2021. i 2024. godine, zlatnu olimpijsku medalju 2008. i finalisimu 2022. godine.

Kurir Sport / Beta

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Lionel Mesi reakcija posle poraza u finalu Izvor: Arena Sport