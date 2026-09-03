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Fudbalski klub Čukarički proslavio je redak jubilej, vek postojanja. Klub koji je 4. jula u kafani “Majdan” osnovala grupa entuzijasta i zaljubljenika u fudbal u međuvremenu je stigao u vrh srpskog elitnog ranga, osvojio jedan veliki trofej, zaigrao u evropskim takmičenjima, iznedrio nekoliko reprezentativaca Srbije i postao prepoznatljiv pre svega po odličnoj organizaciji i sjajnim transferima širom Evrope.

Na gala proslavi veka postojanja, jubilej Čukaričkog uveličale su brojne poznate ličnosti, ne samo iz sveta fudbala. Delegaciju Fudbalskog saveza Srbije predvodili su predsednik Dragan Džajić, Sandra Sremčević, selektor Veljko Paunović, ali i svi selektori mlađih katgorija Srbije, čiji su zapaženi članovi igrači iz Omladinske škole Čukaričkog.

1/8 Vidi galeriju Proslava 100 godina FK Čukarički Foto: Fk Čukarički

Među centralnim stolovima, jedni pored drugih, sedeli su članovi uprava večitih eogradskih rivala Crvene zvezde i Partizana, sa jedne strane Svetozar Mijailović, Marko Petrović, Mitar Mrkela, Marko Marin, Boško Đurovski, Vladimir Petrović Pižon, sa druge Rasim Ljajić, Radosav Petrović, sadašnji članovi stručnog štaba Partizana, a nekad Čukaričkog Saša Ilić i Veličko Kaplanović...

Zajednicu Super lige Srbije predvodio je Dragoljub Zbiljić, ali i njgovi najbliži saradnici koji su deo igačke i/ili funkcionerske karijere proveli upravo na Banovom brdu, Nenad Popović, Darko Ramovš, Aleksandar Pivić...

Među zvanicama su bili i predstavici brojnih drugih klubova Super i Prve lige Srbije, čelni ljudi opštine Čukarica, ispred grada Beograda Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada Beograda...

Poseban ton proslavi dali su bivši treneri i veterani Čukaričkog, ljudi koji su na terenu pisali istoriju kluba sa Banovog brda. Lepo je bilo videti na jedno mestu čuvenu generaciju Jovic Šikanića, Spomenka Rovića, Macana, Smiljkovića koja je prvi put uvela belo-crne u Drugu ligu velike Jugoslavije, pa generacije koje su dres Čukaričkog nosile u Srpskoj ligi 80-godina prošlog veka...

Na proslavi je bio prisutan i nekadašnji predsednik kluba iz ere Stankoma Saša Mihajlović, sa brojnim veteranima iz tog perioda, ali i trenerima koji su sa Čukaričkim preskakali rang po rang sve do elite i mečeva protiv Crvene zvezde, Partizana, Vojvodine... Poseban aplauz dobil je generacija momaka koja je u sezoni 2014/15 donela prvi veliki trofej na Banovo brdo – namenjen pobedniku Kupa Srbije.

Na kraju, na proslavi je bio prisutan i čitav sadašnji tim Brđana na čelu sa stručnim štabom Marka Jakšića.