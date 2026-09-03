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Mesi, Ronaldo, Mbape, Haland, Jamal… Imena su koja danas zna gotovo svako dete koje voli fudbal. Njihovi golovi se gledaju milionima puta, njihovi potezi imitiraju na školskim terenima, a dresovi Reala, Barselone, Mančester sitija, Intera, Majamija i drugih velikih svetskih klubova odavno su postali deo svakodnevice naših najmlađih ljubitelja fudbala.

Ali postoji jedan dres koji bi za svako dete u Srbiji trebalo da ima posebnu vrednost. Dres Srbije.

Upravo iz te ideje nastala je kampanja Fudbalskog saveza Srbije „JA NAVIJAM ZA SRBIJU“, čiji je cilj da kod najmlađih razvija ljubav prema nacionalnom timu, osećaj pripadnosti i svest da je navijati za reprezentaciju svoje zemlje lep, plemenit i patriotski čin.

Pogledajte sjajan spot koji sve govori...



Naravno da će deca širom Srbije nastaviti da se dive najvećim zvezdama svetskog fudbala. I treba. Ali želimo da pored Jamala, Mesija, Mbapea i Halanda, njihovi heroji budu i momci koji igraju za njihovu zemlju. Da na školskom terenu požele da budu Vlahović, Mitrović ili Jović. Da sa ponosom na leđima nose imena Pavlovića, Lukića, Sergeja Milinković-Savića, Milenkovića i drugih srpskih reprezentativaca.

Da znaju da je najvažnije ime na reprezentativnom dresu, zapravo, ono koje na njemu i ne piše, Srbija.

OD MESIJA I MBAPEA DO MITROVIĆA I VLAHOVIĆA

U središtu kampanje „JA NAVIJAM ZA SRBIJU“ je video-spot čiji su glavni junaci deca, a čija je poruka jednostavna – svetskim zvezdama možemo da se divimo, ali najlepše je kada navijamo za svoje.

Foto: Fss

Zato se kroz nekoliko emotivnih i duhovitih situacija smenjuju dresovi velikih svetskih klubova i imena Mesija, Mbapea, Halanda i drugih asova sa onim koji za nas ima posebnu vrednost, dresom Srbije.

Dres sa brojem 23 koji izaziva oduševljenje na dečjem rođendanu, nezaboravni gol Aleksandra Mitrovića u Lisabonu koji budi želju mališana da obuče boje svoje zemlje i priča dede koji uspomenu na jednu veliku pobedu prenosi unuku, simbolično povezuju različite generacije istom emocijom, ljubavlju prema reprezentaciji.

Jer upravo se tako stvaraju navijači. Pričama koje se prenose sa generacije na generaciju, golovima koji se pamte, prvim odlaskom na stadion i dresom koji jednog dana postane važniji od svih ostalih.

A suština čitave kampanje možda najbolje staje u duhovitu završnicu spota. Kada posle jednog dečjeg fudbalskog poteza stigne oduševljeni komentar:

„Vidi ga, isti Mbape!“

odgovor ne ostavlja dilemu:

„Kakav Mbape? Isti Vlahović!“

U poslednjoj slici više nisu važni Real, Barselona, Mančester siti ili Majami. Deca u parku trče za loptom u dresovima svoje reprezentacije i šalju poruku zbog koje je cela priča i nastala:

JA NAVIJAM ZA SRBIJU!

KULT REPREZENTACIJE GRADI SE OD MALIH NOGU

Kampanja „JA NAVIJAM ZA SRBIJU“ predstavlja nastavak aktivnosti kojima Fudbalski savez Srbije već godinama nastoji da reprezentaciju približi navijačima, a posebno najmlađima.

I danas se pamte slike kada su naši reprezentativci ulazili u školske učionice i izazivali euforiju među učenicima. Dušan Tadić, Sergej Milinković-Savić, Luka Milivojević, Marko Dmitrović i njihovi saigrači tada nisu bili zvezde sa televizijskog ekrana, već gosti iznenađenja koji su sedeli u školskim klupama, razgovarali sa decom, delili autograme i fotografisali se sa njima.



Reprezentativci Srbije kucali su i na vrata stanova, priređivali razna iznenađenja navijačima, delili ulaznice i lično ih pozivali da dođu na stadion. Šetali su ulicama Beograda, razgovarali sa slučajnim prolaznicima o reprezentaciji i utakmicama koje slede, a posebnu pažnju uvek su posvećivali deci.

Jer kult reprezentacije ne stvara se jednom kampanjom, jednim spotom ili jednom pobedom. On se gradi decenijama.

Susretom sa reprezentativcem koji dete pamti godinama. Prvim odlaskom na stadion sa ocem, majkom, dedom ili drugarima. Prvim autogramom. Prvim dresom Srbije. Golom zbog kojeg zagrliš onoga pored sebe iako ga do tog trenutka nikada nisi video. I osećajem da je to tvoj državni tim.

Fudbalski savez Srbije zato želi da „JA NAVIJAM ZA SRBIJU“ postane poruka koja će živeti na tribinama, u školskim dvorištima, parkovima i fudbalskim klubovima širom zemlje.

Da nove generacije imaju svoje fudbalske idole širom sveta, ali i svoje heroje kod kuće.

Da znaju ko su Vlahović, Mitrović, Pavlović, Lukić, Sergej, Jović, Milenković i svi momci koji izlaze na teren sa grbom Srbije na grudima.

00:56 Izložba FSS Izvor: FSS

Da požele njihov dres. Da dođu na stadion. Da navijaju.

Jer zvezdama svetskog fudbala možeš da se diviš. A za svoju zemlju navijaš.