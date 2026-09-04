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Uspeli su žuto-crni da završe veliki posao!

AEK je zvanično vratio Žoaa Marija, portugalskog fudbalera koji se prošle sezone već dokazao u dresu atinskog velikana, a sada se vraća kao veliko pojačanje ekipe koju predvodi srpski trener Marko Nikolić.

I to na mesto gde je već ispisao istoriju!

Žoao Mario je prošle sezone nosio dres AEK-a kao pozajmljen igrač Bešiktaša, ali njegov povratak u Istanbul očigledno nije dugo trajao.

Turski velikan i iskusni Portugalac sporazumno su raskinuli ugovor, čime su se otvorila vrata za njegov ekspresni povratak u Atinu.

Gol koji je doneo titulu

Mario u AEK ne stiže kao bilo kakvo pojačanje.

Portugalac je prošle sezone bio jedan od ljudi koji su ostavili ozbiljan trag u pohodu na šampionsku titulu, a posebno se pamti njegov pogodak protiv Panatinaikosa.

U samoj završnici tog meča Žoao Mario je postigao gol za pobedu od 2:1 i praktično doneo AEK-u matematičku potvrdu osvajanja titule!

Zbog toga njegov povratak ima posebnu težinu.

Navijači dobro znaju šta mogu da očekuju od čoveka koji je već jednom bio junak žuto-crnih.

Nikolić dobio čoveka od poverenja

Marko Nikolić očigledno nije želeo da propusti priliku da ponovo dobije fudbalera koji poznaje ekipu, klub i zahteve stručnog štaba.

Žoao Mario se tako vraća u tim sa kojim je prošle sezone osvojio titulu, a sada ga čeka još veći izazov.

AEK želi da bude ozbiljan i na evropskoj sceni, a iskusni Portugalac trebalo bi da donese dodatni kvalitet i širinu u veznom redu i ofanzivnoj rotaciji.

Ostaje, međutim, pitanje da li će Nikolić moći odmah da računa na njega u Ligi šampiona.

Od Bešiktaša do novog poglavlja

Portugalac je prethodno stigao u AEK na pozajmicu iz Bešiktaša, a njegov doprinos ekipi očigledno je bio dovoljan da čelnici kluba odluče da ga ponovo dovedu.

Ovoga puta, međutim, priča je drugačija.

Žoao Mario se vraća nakon rastanka sa Bešiktašom i ponovo će obući žuto-crni dres.