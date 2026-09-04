MARKO NIKOLIĆ ZAVRŠIO VELIKO POJAČANJE ZA LIGU ŠAMPIONA! Vraća se dobro poznato lice!
Uspeli su žuto-crni da završe veliki posao!
AEK je zvanično vratio Žoaa Marija, portugalskog fudbalera koji se prošle sezone već dokazao u dresu atinskog velikana, a sada se vraća kao veliko pojačanje ekipe koju predvodi srpski trener Marko Nikolić.
I to na mesto gde je već ispisao istoriju!
Žoao Mario je prošle sezone nosio dres AEK-a kao pozajmljen igrač Bešiktaša, ali njegov povratak u Istanbul očigledno nije dugo trajao.
Turski velikan i iskusni Portugalac sporazumno su raskinuli ugovor, čime su se otvorila vrata za njegov ekspresni povratak u Atinu.
Gol koji je doneo titulu
Mario u AEK ne stiže kao bilo kakvo pojačanje.
Portugalac je prošle sezone bio jedan od ljudi koji su ostavili ozbiljan trag u pohodu na šampionsku titulu, a posebno se pamti njegov pogodak protiv Panatinaikosa.
U samoj završnici tog meča Žoao Mario je postigao gol za pobedu od 2:1 i praktično doneo AEK-u matematičku potvrdu osvajanja titule!
Zbog toga njegov povratak ima posebnu težinu.
Navijači dobro znaju šta mogu da očekuju od čoveka koji je već jednom bio junak žuto-crnih.
Nikolić dobio čoveka od poverenja
Marko Nikolić očigledno nije želeo da propusti priliku da ponovo dobije fudbalera koji poznaje ekipu, klub i zahteve stručnog štaba.
Žoao Mario se tako vraća u tim sa kojim je prošle sezone osvojio titulu, a sada ga čeka još veći izazov.
AEK želi da bude ozbiljan i na evropskoj sceni, a iskusni Portugalac trebalo bi da donese dodatni kvalitet i širinu u veznom redu i ofanzivnoj rotaciji.
Ostaje, međutim, pitanje da li će Nikolić moći odmah da računa na njega u Ligi šampiona.
Od Bešiktaša do novog poglavlja
Portugalac je prethodno stigao u AEK na pozajmicu iz Bešiktaša, a njegov doprinos ekipi očigledno je bio dovoljan da čelnici kluba odluče da ga ponovo dovedu.
Ovoga puta, međutim, priča je drugačija.
Žoao Mario se vraća nakon rastanka sa Bešiktašom i ponovo će obući žuto-crni dres.