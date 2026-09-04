Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Više od godinu dana prošlo je otkako je Luka Modrić napustio Real Madrid, ali jedno je jasno - veza između hrvatskog fudbalera i "kraljevskog kluba" nije nestala!

U velikom i veoma emotivnom intervjuu za špansku "Marku", legendarni vezista otvorio je dušu i govorio o danima provedenim u Madridu, bolnom rastanku sa klubom u kojem je ispisao istoriju, čoveku koji ga je praktično doveo u Real, ali i mogućnosti da se jednog dana ponovo vrati na "Santijago Bernabeu".

Modrić danas nosi dres Milana i, kako kaže, srećan je u Italiji.

Ali Madrid?

Madrid očigledno nikada nije napustio njegovo srce!

"Nedostaje mi Madrid, klub i sve ostalo"

Španski novinari odmah su ga suočili sa činjenicom da navijači Reala i dalje govore koliko im nedostaje.

Odgovor je bio emotivan.

Modrić je priznao da i njemu nedostaju Madrid, grad i klub u kojem je proveo najlepše godine svoje karijere.

1/11 Vidi galeriju Luka Modrić u Realu Foto: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia, Damir SENCAR / AFP / Profimedia, Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, naglasio je da je srećan u Milanu, gde se, prema njegovim rečima, od prvog dana oseća dobrodošlo.

"Nedostaje mi Madrid, grad, klub i sve ostalo. Ali sada sam u Milanu i srećan sam i ovde."

A zatim se prisetio i dana kada je rekao zbogom Realu.

Za Modrića je to, kako je priznao, bio izuzetno težak i emotivan trenutak.

"Znao sam da se završava najlepša etapa moje fudbalske karijere."

I danas, više od godinu dana kasnije, ponekad pogleda snimke oproštaja.

Posebno ga pogađaju scene navijača koji su plakali.

Za njega je to dokaz da je ostavio nešto veliko iza sebe.

Murinjo je bio ključ!

Jedan detalj iz intervjua posebno je privukao pažnju.

Modrić je otvoreno priznao koliko je Žoze Murinjo bio važan za njegov dolazak u Real Madrid 2012. godine!

Pregovori sa Totenhemom bili su dugi i komplikovani, a transfer je u pojedinim trenucima bio blizu propasti.

Ali Portugalac nije odustajao.

"Klub je generalno bio važan, ali mislim da je Murinjo bio najvažniji faktor u mom dolasku. Učinio je sve što je bilo u njegovoj moći da tog leta dođem u Real."

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Modrić smatra da bi Real možda i odustao od pregovora da Murinjo nije toliko insistirao!

Ironija je, međutim, u tome što je njihov zajednički period trajao relativno kratko.

"Žao mi je samo što nisam duže radio sa njim. Mnogo sam naučio tokom te godine."

Koliko je taj transfer na kraju bio značajan, najbolje govori ono što se dogodilo kasnije.

Od igrača čiji je dolazak svojevremeno izazvao brojne sumnje, Modrić je postao jedan od najvećih vezista u istoriji Real Madrida.

"Ne želim da se vratim samo da bih bio tamo"

Naravno, pitanje koje posebno zanima navijače Reala jeste – hoće li se Luka jednog dana vratiti?

Modrić nije krio koliko mu klub znači.

Real Madrid nazvao je svojim domom, ali je istovremeno poslao vrlo jasnu poruku.

Ne želi da se vrati samo zato što je nekada bio legenda kluba, želi da ima konkretnu ulogu i razlog da bude deo budućnosti "kraljevskog kluba".

Upravo zato mogućnost njegovog povratka na "Santijago Bernabeu" i dalje ostaje otvorena.

Jedno je, međutim, sigurno – Modrić i Real Madrid teško mogu jedno bez drugog!

Milan mu je otvorio novo poglavlje

Iako je nostalgija za Madridom očigledna, hrvatski fudbaler nije zaboravio klub u kojem sada igra.

Kaže da je srećan u Milanu i da je od prvog dana osetio koliko je ovaj klub poseban.

1/4 Vidi galeriju Luka Modrić Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

„Rosoneri“ imaju ogromnu istoriju, a Modrić želi da bude deo njihovog novog uspešnog poglavlja.

Sa 41 godinom i dalje uživa u fudbalu i ne želi unapred da odredi trenutak kada će završiti karijeru.