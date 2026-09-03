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U 67. godini, nakon teške bolesti, preminuo je legendarni fudbaler Ivan Gudelj i ova vest je potresla čitav region.

Sada je poznat i uzrok smrti Ivana Gudelja. Smrt je nastupila u zagrebačkoj bolnici u ponedeljak, usled komplikacija nastalih posle teške operacije karcinoma.

1/7 Vidi galeriju Ivan Gudelj Foto: Starsport, Printscreen

Gudelj je u široj javnosti ostao upamćen kao velikan splitskog Hajduka i reprezentativac Jugoslavije, a u kasnijem periodu i kao trener mlađih selekcija u reprezentaciji Hrvatske.

Rođen je 21. aprila 1960. godine u Imotskom, dok je odrastao u Zmijavcima. Prve fudbalske korake napravio je u Mračaju iz Runovića, da bi 1975. godine, kao dečak i na preporuku čuvenog Andrije Ankovića, prešao u Hajduk. Ubrzo se potvrdilo da se radi o vanserijskom talentu.

Nije bio samo klasičan destruktivac, iako ga pamte uglavnom kao zadnjeg veznog ili igrača odbrane. Odlikovale su ga brzina, snaga, odlična tehnika i izuzetna opasnost po protivnički gol, zbog čega je u analizama smatran prototipom modernog fudbalera.

Za Hajduk je zabeležio 362 nastupa i postigao 93 gola - izuzetno visok učinak za igrača koji je nastupao u veznom redu i odbrani. Sa splićanima je osvojio prvenstvo Jugoslavije 1979. godine i dva Kupa, predvodeći generaciju koja se početkom osamdesetih ravnopravno nosila sa evropskim velikanima. Ipak, njegova borba protiv opake bolesti - hepatitisa B, nešto je što je obeležilo njegov život.

Životna priča Ivana Gudelja

Ivan Gudelj bio je jedan od najvećih talenata svoje generacije. Stub splitskog Hajduka, reprezentativac Jugoslavije i fudbaler pred kojim je, prema brojnim svedočanstvima, bila blistava karijera.

A onda je stigla bolest.

I sve što je godinama gradio srušilo se praktično preko noći.

Gudelj je karijeru morao da prekine sa samo 26 godina zbog hepatitisa B. Posledice bolesti bile su takve da više nikada nije mogao da se vrati fudbalu na način na koji je želeo.

Bio je to neverovatan udarac za čoveka koji je u tim godinama već ostvario ono o čemu mnogi fudbaleri mogu samo da sanjaju.

Za Hajduk je tokom karijere igrao na najvećoj sceni, bio je reprezentativac Jugoslavije i učestvovao u velikim evropskim utakmicama splitskog kluba. Hrvatski fudbalski savez navodi da je za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 33 utakmice i postigao tri gola.

Imao je sve, a onda je usledio šok

Njegov poslednji nastup za Hajduk dogodio se 1986. godine.

Gudelj je tokom utakmice osetio ozbiljne zdravstvene probleme, a rezultati pregleda ubrzo su doneli šokantnu dijagnozu. Pokušavao je da se vrati treninzima, ali su se stvari dodatno komplikovale.

Dva prerana povratka fizičkim naporima, prema podacima Hrvatskog fudbalskog saveza, dovela su do povratka bolesti i na kraju definitivnog kraja njegove igračke karijere.

Godinama kasnije otvoreno je govorio o trenutku kada je shvatio da se njegov život zauvek promenio.

„U sekundi sam sve izgubio zbog bolesti“, ispričao je Gudelj u jednoj od svojih ispovesti.

Usledile su godine teške borbe.

Proveo je mesece u bolnici i dugo se borio da pronađe put ka oporavku. Tražio je pomoć na različitim stranama, ali je najveća borba bila ona koju je vodio u sopstvenoj glavi.

"Svet mi se srušio u minutu"

Bolest nije odnela samo njegovu fudbalsku karijeru.

Gudelj je kasnije pričao i o tome koliko su ga pogodile reakcije pojedinih ljudi iz okoline.

Zbog neznanja i straha, govorio je, mnogi su ga izbegavali i pogrešno pretpostavljali od čega boluje.

"Ljudi su se bojali, mislili su da imam sidu, nisu mi prilazili... Svet mi se srušio u minuti", govorio je svojevremeno legendarni fudbaler.

Od fudbalske zvezde kojoj je publika aplaudirala do čoveka koji se borio da ponovo pronađe svoje mesto u životu - put je bio surov.

Ali Gudelj nije odustao.

Povratak u novoj ulozi

Iako više nije mogao da igra, nije mogao ni da se zauvek oprosti od sporta koji je voleo.

Posvetio se obrazovanju, završio Kineziološki fakultet i kasnije započeo trenersku karijeru.

Radio je u brojnim klubovima, vodio je mlađe selekcije i reprezentativne timove, a značajan deo života posvetio je radu sa mladim fudbalerima kroz Hrvatski fudbalski savez. U jednom periodu bio je i trener Hajduka.

Tako je čovek kojem je bolest brutalno oduzela karijeru pronašao način da ostane uz fudbal.

Godinama je prenosio znanje i iskustvo novim generacijama, a njegov život ostao je snažno svedočanstvo o tome koliko se sve može promeniti u jednom trenutku.

Danas, kada se fudbalski svet oprašta od Ivana Gudelja, mnogi se neće sećati samo njegovih utakmica, golova i velikih uspeha.

Sećaće se i čoveka koji je sa samo 26 godina ostao bez onoga što je najviše voleo, prošao kroz ogromnu životnu borbu, ali nije dozvolio da ga sudbina zauvek odvoji od fudbala.

Ivan Gudelj je preminuo u 67. godini, ali njegova životna priča ostaje jedna od najpotresnijih koje je fudbal na ovim prostorima ikada ispisao.

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