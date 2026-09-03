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Fudbalski klub Partizan obeležio je 41 godinu od smrti Dragana Mancea, legendarnog napadača "crno-belih" koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći 3. septembra 1985. godine, 23 dana pre nego što je napunio 23 godine.

"Otišao je u legendu, opevan je u pesmama i zauvek ostao upamćen, ne samo kao simbol jedne generacije crno-belih, niti samo kao jedan od najtalentovanijih napadača koji je nosio dres "parnog valjka", već kao sinonim za vernost", objavio je Partizan na društvenim mrežama.

1/13 Vidi galeriju Dragan Mance Foto: Partizan, Printscreen

Podseća se zatim kakvu je ljubav prema Partizanu imao Mance i kakvu su mu ljubav pružali navijači koji ga nisu zaboravili više od četiri deceniji pa mu i dan danas kliči i pevaju na utakmicama "crno-belih".

"I ta zakletva se nikad neće pregaziti. I zato i dan danas na mestu njegove pogibije stoji mural u njegovu čast sa rečima koje će nas zauvek podsećati na igrača koji je odigrao 134 meča i dao 47 golova za naš tim. Legenda živi", zaključuju iz Partizana.