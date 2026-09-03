"LEGENDA ŽIVI" Emotivna poruka Partizana na godišnjicu smrti Dragana Mancea
- Partizan je obeležio 41 godinu od smrti Dragana Mancea, legendarnog napadača koji je stradao u saobraćajnoj nesreći 3. septembra 1985. godine.
- Klub je poručio da je Mance ostao simbol vernosti i jedan od najtalentovanijih igrača crno-belih, a navijači ga i dalje pamte i pevaju mu na utakmicama.
- Na mestu njegove pogibije i dalje stoji mural u njegovu čast, uz podsećanje da je za Partizan odigrao 134 meča i postigao 47 golova.
Fudbalski klub Partizan obeležio je 41 godinu od smrti Dragana Mancea, legendarnog napadača "crno-belih" koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći 3. septembra 1985. godine, 23 dana pre nego što je napunio 23 godine.
"Otišao je u legendu, opevan je u pesmama i zauvek ostao upamćen, ne samo kao simbol jedne generacije crno-belih, niti samo kao jedan od najtalentovanijih napadača koji je nosio dres "parnog valjka", već kao sinonim za vernost", objavio je Partizan na društvenim mrežama.
Podseća se zatim kakvu je ljubav prema Partizanu imao Mance i kakvu su mu ljubav pružali navijači koji ga nisu zaboravili više od četiri deceniji pa mu i dan danas kliči i pevaju na utakmicama "crno-belih".
"I ta zakletva se nikad neće pregaziti. I zato i dan danas na mestu njegove pogibije stoji mural u njegovu čast sa rečima koje će nas zauvek podsećati na igrača koji je odigrao 134 meča i dao 47 golova za naš tim. Legenda živi", zaključuju iz Partizana.